Студенты-медики стали операторами службы 122

В период подъема заболеваемости коронавирусом на помощь медикам пришли 142 старшекурсника Чебоксарского медицинского колледжа и его Канашского филиала, сообщают в учебном учреждении. Будущие фельдшеры и медицинские сестры усилили службу единого номера 122 по вопросам COVID-19 и вызова врача, став операторами call-центров по приему звонков от граждан. В их задачи входит оперативная обработка обращений по вызову врача на дом, результатам тестирования на ковид, вопросам вакцинации и другим. В Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи отмечают, что количество операторов call-центра увеличено с 10 до 30 человек в смену, 20 из которых — студенты.