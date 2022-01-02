С 27 января по 6 февраля школьники Чебоксар переводятся на дистанционное обучение

Это поручение Глава республики Олег Николаев озвучил на заседании Кабинета министров.

Как отмечалось, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в общеобразовательных учреждениях остается неудовлетворительной. На 26 января в республике насчитывалось 660 заболевших школьников, 430 из них — в Чебоксарах. Прирост за день по городу составил более 100 человек.

«Давайте с 27 января чебоксарских школьников переведем на дистанционную форму обучения. Срок пока установим до следующей недели и будем наблюдать за ситуацией. В случае необходимости скорректируем решение», — заявил Олег Николаев. Такое же решение примут в отношении школ дополнительного образования столицы республики.

Министр здравоохранения Владимир Степанов и министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров поддержали это предложение. «В целом по другим муниципалитетам ситуация более или менее благополучная. Немного настораживает Чебоксарский район, где принимаются точечные решения по переходу на дистанционный формат», — пояснил Дмитрий Захаров.

Для предприятий молочной отрасли Чувашии появится новая форма государственной поддержки из республиканского бюджета. Им будут возмещать часть затрат для прироста объема перерабатываемого молока. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, соответствующие изменения в постановление Кабинета министров от 11 февраля 2020 года утверждены на заседании.

По данным вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, на реализацию такого механизма поддержки в нынешнем году планируют выделить более 13 млн рублей. Ставка субсидии составит 808 рублей за тонну прироста сырого молока, направленного на переработку, — из расчета 80 копеек за литр.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее отмечал, что правительство продолжит поддерживать производства, которые способствуют развитию агропромышленного комплекса за счет углубленной переработки продукции. Принятие данного решения способствует развитию как производителей молока, так и его переработчиков, в том числе малых форм хозяйствования. Важно и то, что больше молока будет перерабатываться в республике, а не вывозиться за пределы региона в виде сырья.

В результате введения такой поддержки объем переработки молока в регионе уже в этом году должен вырасти на 18 тыс. тонн, отмечалось в ходе обсуждения документа. В 2021 году в республике произведено 446 тыс. тонн сырого молока, переработано 218 тыс. тонн. Всего в Чувашии работает 20 молокозаводов. В текущем году планируется нарастить мощности, запустив переработку в сельскохозяйственных кооперативах «Молочные зори» Батыревского района и «Зеленая долина» Урмарского района.

Принятым постановлением приведен в соответствие с федеральным региональный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Квота для приема их на работу в республике осталась та же: для работодателей, среднесписочная численность работников которых составляет более ста человек, она равна 3%, для работодателей с численностью работников от 35 до 100 человек — 2%. При этом в соответствии с новыми нормами квота будет считаться выполненной только в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами, а не просто при формальном создании рабочих мест для них.

Цифра 494 организации республики оказывают реабилитационные услуги инвалидам

«На сегодня работодателями с численностью работающих более ста человек квота по трудоустройству инвалидов выполняется на 82,8%, с численностью от 35 до 100 человек — на 89,1%, то есть не в полном объеме, — пояснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. — Внесение предлагаемых изменений, полагаю, будет способствовать более полному выполнению квот по трудоустройству инвалидов». Олег Николаев поручил руководителю Минтруда комплексно проанализировать текущую ситуацию и разработать дополнительные меры по реализации положений закона, чтобы в перспективе установленные квоты для трудоустройства инвалидов стали выше.

На заседании также утвержден порядок организации проведения оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Такая оценка будет проводиться ежегодно по четырем критериям. В настоящее время в республике реабилитационные услуги инвалидам оказывают 494 организации, говорится в сообщении пресс-службы.