Врачи рассказали подробности операции девочке, родившейся весом 660 грамм

Детские хирурги Чувашии экстренно прооперировали недоношенную кроху весом всего 660 граммов, у которой возникли проблемы со здоровьем, грозящие ей гибелью.

Рождение недоношенного младенца с предельно низкой массой тела всегда большой стресс и для родителей, и для врачей. Таких крох в Чувашии научились выхаживать, но это требует огромного напряжения от специалистов. Дело в том, что такие малыши еще плохо приспособлены для жизни вне материнской утробы, и потому у них возникают проблемы с самыми разными органами, но чаще всего отказывает незрелый кишечник. Вот и девочке, появившейся на свет раньше времени, потребовалось срочное оперативное лечение из-за возникшей непроходимости кишечника. Наши хирурги успешно проводили подобные операции, но только тем детям, которые имели значительно большую массу тела.

Из Президентского перинатального центра ребенка экстренно перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу. При таких состояниях важна даже не каждая минута, а каждая секунда. В состав бригады врачей, которые спасали ребенка, вошли главный детский хирург Анатолий Павлов, главный детский анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Лукоянов и заместитель главного врача по хирургии Иван Глазырин. Сложнейшая операция на кишечнике, которая требовала ювелирной точности не только потому, что этого требует любое хирургическое вмешательство, но и потому, что размеры ребенка крайне малы, прошла успешно.

Сам Анатолий Павлов, который руководит Республиканской детской клинической больницей, комментирует произошедшее так: «Сейчас в помощь специалистам современное оборудование — эндоскопические стойки, ультразвуковые аппараты экспертного класса, магнитно-резонансная и компьютерная томографии. Операции проходят безопасно для пациентов, детские хирурги владеют всеми необходимыми навыками и методами малоинвазивных оперативных вмешательств у новорожденных. Ежегодно по профилю «неонатальная хирургия», которой подвергаются дети от 0-28 дней, выполняется более 60 операций».

Малышка уже переведена в Президентский перинатальный центр, где ее продолжают выхаживать.