В троллейбусах планируют уложить противоскользящее покрытие

«Войдя в троллейбус, чуть не села на шпагат…»

«Не транспорт, а сплошной каток…», — подобными жалобами чебоксарцев на скользкий пол в транспорте вот уже вторую зиму пестрят социальные сети. Причем сетуют пассажиры в основном на новый транспорт, в старых троллейбусах, где на полу мелкоребристое резиновое покрытие, таких проблем не возникает.

«Скользкую» тему поднимали горожане недавно и в Общественной приемной Госсовета Чувашии на встрече со спикером парламента Леонидом Черкесовым. Так председатель ТОС «Стрелка» Светлана Николаева сказала, что неплохо бы постелить в общественном транспорте прорезиненные коврики, ведь в салоне «невозможно скользко», — сообщала «СЧ» в номере за 13 января этого года.

Волнующий чебоксарцев вопрос обсудил на днях и глава администрации Чебоксар Денис Спирин с директором троллейбусного управления Андреем Васильевым. Руководитель мэрии посетил два депо управления, тяговые подстанции, обошел хозяйственные цеха. Осмотрев технику парка, как старую, так и новую, Денис Спирин убедился, что жалобы горожан небезосновательны. Директор предприятия согласился, что зимой резкий перепад температур в салоне ощущается сразу, особенно утром, когда троллейбус только выезжает из депо. Отсюда и скользкий пол.

«Завод-изготовитель при выпуске машин с конвейера делает стандартное базовое покрытие. Для апробирования в некоторых троллейбусах мы постелили резиновое покрытие и продолжим распространять эту практику на другие машины», — пообещал Андрей Васильев.

А вот с автобусами решить проблему сложнее, сказали в городском управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи. Дело в том, что троллейбусы — это муниципальный транспорт, а автобусы — в частных руках. Частники нередко берут автобусы в лизинг, а потому вероятно не могут вносить какие-то конструктивные изменения. Впрочем, неужели настолько сложно положить и закрепить резиновые коврики, чтобы пассажирам не было скользко? При резком торможении, чем, кстати, нередко грешат водители чебоксарских автобусов, по такому «катку» можно докатиться и до задних рядов, жалуются люди.

В управлении нам сообщили, что не раз передавали просьбу горожан и перевозчикам, и производителям транспорта. Однако ситуация пока не меняется — пассажиры по-прежнему рискуют упасть и получить травму.