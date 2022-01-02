Незаконные гаражи вывезут на спецплощадки

Работу по сносу незаконно установленных в Чебоксарах металлических гаражей и освобождению земельных участков обсудили на городской планерке, которую провел глава администрации Денис Спирин при участии главы города Олега Кортунова.

Всего в столице республики выявили 954 гаража, размещенных на городской территории самовольно. 816 из них уже снесены, а оставшиеся 138 планируется демонтировать в нынешнем году. «По факту незаконного размещения гаражей поступали и поступают жалобы и обращения горожан, — отметил председатель Горкомимущества Юрий Васильев. — Объекты небезопасны и портят эстетический вид города. Владельцам металлических конструкций предлагается перевезти их с этих территорий на специально отведенные площадки в пределах города».

Вскрытие гаражей — процедура сложная: сначала специалисты администрации за три месяца вывешивают предупреждение владельцам гаражей, объявления размещают в средствах массовой информации. Если хозяин гаража не объявился, значит, по закону его можно вскрывать. Затем администрация города обращается в суд с иском о признании гаража бесхозным. Градоначальник Денис Спирин поручил усилить работу по благоустройству территорий после сноса гаражей. Зачастую на их месте остается хлам, кучи мусора, открытые ямы и погреба.