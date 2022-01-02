В Шумерле хотят построить приют для животных

Этот вопрос глава городской администрации Валерий Шигашев обсудил с руководителем Госветслужбы Чувашии Константином Викторовым, сообщают на официальном сайте Шумерли. «Город планируется включить в заявку на проектирование, — отметил Викторов. — Если инициативу поддержит Совет по инвестиционной политике, финансирование подготовки проектно-сметной документации будет включено в Республиканскую адресную инвестиционную программу». Отметим, тему строительства приюта уже давно поднимают шумерлинские зоозащитники. По бездомным собакам местные власти нашли вариант — сейчас их отлавливают и отправляют в приют в поселке Кугеси. А с бездомными котиками — проблема. Не так давно шумерлинская газета «Вперед» рассказала о женщине, которая к неудовольствию соседей открыла кошачий приют в собственной квартире…
Опубликовано: 19 января 2022 г.
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