В Шумерле хотят построить приют для животных

Этот вопрос глава городской администрации Валерий Шигашев обсудил с руководителем Госветслужбы Чувашии Константином Викторовым, сообщают на официальном сайте Шумерли. «Город планируется включить в заявку на проектирование, — отметил Викторов. — Если инициативу поддержит Совет по инвестиционной политике, финансирование подготовки проектно-сметной документации будет включено в Республиканскую адресную инвестиционную программу». Отметим, тему строительства приюта уже давно поднимают шумерлинские зоозащитники. По бездомным собакам местные власти нашли вариант — сейчас их отлавливают и отправляют в приют в поселке Кугеси. А с бездомными котиками — проблема. Не так давно шумерлинская газета «Вперед» рассказала о женщине, которая к неудовольствию соседей открыла кошачий приют в собственной квартире…