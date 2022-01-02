Его искали и охотники, и беспилотники, а он два года скрывался от родных

Сотрудники Следственного управления СКР по Чувашии нашли несовершеннолетнего, без вести пропавшего в феврале 2020 года.

Днем 16-летний юноша ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума, где проживал во время учебы, и до 12 января нынешнего года его местонахождение было неизвестно. Уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего находилось в производстве следователей почти два года. Все это время велись активные поиски пропавшего подростка, которые не приостанавливались ни на день. В ходе следствия тщательно отрабатывались различные версии, в том числе связанная с тем, что подросток мог стать жертвой совершенного в отношении него преступления.

По уголовному делу были допрошены более 1200 свидетелей, проведены многочисленные судебные экспертизы, в том числе генетические, компьютерно-технические, заочная амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая. В Вурнарском районе были организованы и проведены широкомасштабные совместные поисковые мероприятия, в которых было задействовано более 400 человек личного состава, 40 единиц транспорта и другой техники, два беспилотных летательных аппарата. Чтобы обнаружить возможные следы или останки без вести пропавшего, совместными силами правоохранительных органов республики было организовано прочесывание лесного массива на территории более 15 квадратных километров.

Активную помощь в поисках юноши следствию оказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники администраций Вурнарского и Шумерлинского районов, местное население, охотоведы и охотники, в том числе из соседних районов. При их содействии были проведены мероприятия по осмотру местности, подворные и поквартирные обходы, обследования заброшенных зданий, пустырей, канализационных колодцев, подвалов и чердаков домов, расположенных поблизости от места, где мог проходить подросток.

Кроме того, в ходе следствия криминалисты провели более 100 широкомасштабных осмотров прилегающей к месту исчезновения подростка местности: лесных массивов, железнодорожных путей и автострад. Они обследовались с использованием беспилотного летательного аппарата, снегохода, прибора подповерхностного зондирования, георадара и другой специальной криминалистической техники.

И вот после такой масштабной поисковой работы 12 января этого года подростка обнаружили живым и здоровым в Ульяновске. Все это время он намеренно скрывался от родственников, жил и работал на одной из городских автомоек. Сейчас повзрослевший на два года молодой человек у себя дома в Чувашии, с ним работают следователи, которые подробно выясняют все обстоятельства и причины его проживания на территории другого региона. Также в ходе следствия будет установлено, не совершалось ли в отношении него каких-либо противоправных действий. А там будет ясно, какое процессуальное решение принимать.