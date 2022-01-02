С испытаний свежекупленного снегохода чебоксарец отправился в изолятор

В вечернее время участковый отделения полиции по Красноармейскому району проверял поднадзорных в деревне Вурманкасы, а заодно остановил проезжавшего мимо водителя снегохода. Документов у мужчины не оказалось, к тому же полицейский почувствовал запах спиртного и вызвал на место происшествия наряд ГИБДД. Прибор подтвердил, что 36-летний житель Чебоксар сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Никогда не получавший водительских прав гражданин в начале января купил снегоход и решил испытать его у своих родственников в Красноармейском районе. Испытания для чебоксарца окончились крайне неудачно: в качестве наказания за правонарушение мировой суд назначил ему 10 суток ареста в изоляторе временного содержания.

В УГИБДД МВД по Чувашской Республике напоминают, что снегоход является внедорожным транспортным средством и для управления им нужны права категории АI — категория машиниста-тракториста «внедорожные мототранспортные средства». Ни одна категория из обычного водительского удостоверения не дает права управлять снегоходом. Только если у вас снегоход с объемом двигателя меньше 50 куб. см или с электродвигателем до 4 кВт — права не нужны. Снегоход можно водить, а следовательно и получить права на него с 16 лет.