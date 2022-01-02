Осужденный за смертельное ДТП на Камчатке снова гоняет пьяным, уже в Чувашии…

Не ездит, только когда «сидит»…

В ноябре прошлого года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Канашскому району задержали иномарку под управлением нетрезвого 37-летнего жителя Канаша, лишенного прав за аналогичное правонарушение.

И подругу нашел себе под стать — такую же «рекордсменку» по фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не так давно парочка даже вместе пыталась удрать от преследовавшего их экипажа ГИБДД, пока не съехала в кювет. Весь ужас был в том, что в машине «наклюкавшихся» гражданских супругов был ребенок! Хорошо, что никто в ДТП не пострадал. Впрочем, вряд ли подобные лихачи способны трезво понимать, что подвергают опасности не только свою жизнь, но и ни в чем не повинных людей.

В 2012 году задержанный инспекторами ГИБДД житель Канаша предстал перед судом в Петропавловске-Камчатском за смертельное ДТП в состоянии опьянения. Январским днем на угнанном у знакомого «Лэнд Крузере», едва выехав со двора дома, он вылетел на «встречку» и устроил настоящее «побоище», зацепив три автомашины. В «Шевроле Круз», в которую пьяный водитель врезался в первую очередь, тяжелейшие травмы получила пассажирка. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Подсудимый признал вину и в неправомерном завладении транспортным средством, и в нарушении правил дорожного движения с тяжкими последствиями. Но уроком эта трагедия для него не стала. Пьяным за рулем он не ездил, только пока отбывал наказание в местах лишения свободы. Видимо, это единственный способ уберечь от безумца окружающих и его самого.

В настоящее время в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Дознание по делу проводится в ОМВД России по Канашскому району.

МЕЖДУ ТЕМ

УГИБДД МВД по Чувашской Республике выражает обеспокоенность значительным ростом числа аварий по вине пьяных водителей. В 2021 году было зарегистрировано 147 таких ДТП, в которых погиб 51 и ранен 161 человек. За последние пять лет это «рекордный» показатель. А сколько аварий предотвращено, если учесть, что в прошлом году стражи дорог республики выявили 3500 нетрезвых автолюбителей?!! Порядка 400 из лихачей попались за рулем «под градусом» повторно. Информацию об особо злостных нарушителях УГИБДД направляет в прокуратуру, так как даже в отношении тех, кто и пять(!) раз привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения суды чаще всего ограничиваются привычным штрафом, тогда как санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено и лишение свободы.