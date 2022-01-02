В Яльчикском районе гнев директора стоил жизни трактористу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего директора сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Яльчикском районе. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью работника, повлекшем по неосторожности его смерть.

Августовским вечером прошлого года директор пришел в машинно-тракторный парк предприятия. И будучи недовольным тем, что один из трактористов был пьян и допустил поломку трактора, ударил его кулаком в живот. Закрытая тупая травма с разрывом внутренних органов оказалась несовместима с жизнью, человек умер в больнице.

Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.