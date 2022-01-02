В Чувашии открыты две новые хоккейные коробки

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В праздничные дни в деревнях Нюргечи Комсомольского района и Яманчурино Яльчикского района по программе развития детского спорта «Добрый лед», разработанной при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, были открыты две новые хоккейные коробки, сообщили в Минспорта Чувашии. В рамках проекта Комсомольский и Яльчикский районы получили гранты в размере 1,3 и 1,5 млн рублей соответственно на строительство современных хоккейных коробок с благоустроенной прилегающей территорией, освещением и зрительскими трибунами.

Опубликовано: 13 января 2022 г.


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