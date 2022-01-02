Стартовал чемпионат Чувашии по ралли-спринту

Через снег и бездорожье к медалям чемпионата

Недавно в рамках декады спорта и здоровья на снежных трассах Еметкинского сельского поселения Козловского района состоялся розыгрыш наград первого этапа чемпионата Чувашии по автоспорту в дисциплине «ралли-спринт».

В турнире, помимо экипажей из Чувашии, приняли участие гости из Казани, Йошкар-Олы и Красногорска, сообщили в Минспорте Чувашии. Зрелищные заезды прошли в нескольких зачетах: передний, задний и полный привод-стандарт, монопривод-спорт, свободный и детский классы, автоледи.

На переднеприводных автомобилях первым финишировал Евгений Жарков из Чебоксар. Лучший результат в категории машин с задним приводом показал Сергей Яковлев, представляющий столицу нашей республики. Среди полноприводных автомобилей не было равных Евгению Куваеву из Шумерли. В заездах категории «монопривод-спорт» первое место занял чебоксарец Василий Сапожников. Также гонщику удалось подняться на верхнюю ступеньку пьедестала почета в «свободном классе».

В серьезной борьбе прошли гонки среди юных спортсменов и представительниц прекрасного пола. В классе «детский» первым финишную черту пересек Семен Кашаев, а среди автоледи победу праздновала Елизавета Щедривая.

Фото: vk.com/garage21team