Дорожники сдают снежный экзамен

Щедрые на метели и снегопады первые рабочие дни нового года стали серьезным испытанием для дорожных служб.

Как сообщают в Минтрансе республики, в самые напряженные моменты на всех дорогах Чувашии в ночные часы снег расчищали и вывозили свыше 260 единиц дорожно-эксплуатационной техники. А днем на уборочные работы выходили свыше 150 машин. В одних только Чебоксарах на расчистку городских магистралей было брошено 86 единиц коммунальной техники и около 100 дорожных рабочих.

В целом обошлось без критических ситуаций. Тягачей — чтобы вытащить застрявшие фуры — у организаций-балансодержателей дорог никто не запрашивал. И пунктов обогрева в Чувашии, в отличие от соседней Марий Эл, не разворачивали. Не было такой необходимости, сообщают в республиканском Управлении МЧС, больших заторов в движении на федеральных трассах не наблюдалось. Но пункты эти были наготове, и в случае чего спасатели могли быстро их развернуть.

КСТАТИ О некачественной уборке снега и плохом содержании автомобильных дорог общего пользования регионального значения можно сообщать в круглосуточную центральную диспетчерскую службу КУ «Чувашупрдор» по телефонам: (8352) 54-05-00 , 70-94-08 .