13 января — День российской и День чувашской печати

Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!

Дорогие ветераны печати и средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональными праздниками — Днем российской и Днем чувашской печати!

Вашими глазами широкая аудитория следит за жизнью в республике, из ваших уст узнает о достижениях Чувашии и планах ее дальнейшего развития. Ваш труд сложен и ответственен: он формирует общественное мнение, помогает вести конструктивный диалог власти и общества, обеспечивая тем самым стабильность в республике.

Ваша работа всегда остается востребованной, и за объективную и оперативную подачу информации читатели, слушатели, зрители отвечают вам искренним уважением и доверием.

В Год выдающихся земляков мы вспоминаем многих представителей отрасли, внесших большой вклад в развитие Чувашской Республики. Среди них такие патриархи чувашской публицистики, как Николай Никольский, Демьян Семенов, Валентина и Михаил Ивановы и другие.

Уверен, что пример известных соотечественников вдохновит вас на новые творческие проекты, раскрывающие богатую историю и культуру Чувашской Республики, ее уникальный потенциал.

Желаю вам интересных и ярких материалов, высоких тиражей и рейтингов, неиссякаемого творческого вдохновения и покорения новых профессиональных вершин!

Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев