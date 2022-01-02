13 января — День российской и День чувашской печати

Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!
Дорогие ветераны печати и средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональными праздниками — Днем российской и Днем чувашской печати!
Вашими глазами широкая аудитория следит за жизнью в республике, из ваших уст узнает о достижениях Чувашии и планах ее дальнейшего развития. Ваш труд сложен и ответственен: он формирует общественное мнение, помогает вести конструктивный диалог власти и общества, обеспечивая тем самым стабильность в республике.
Ваша работа всегда остается востребованной, и за объективную и оперативную подачу информации читатели, слушатели, зрители отвечают вам искренним уважением и доверием.
В Год выдающихся земляков мы вспоминаем многих представителей отрасли, внесших большой вклад в развитие Чувашской Республики. Среди них такие патриархи чувашской публицистики, как Николай Никольский, Демьян Семенов, Валентина и Михаил Ивановы и другие.
Уверен, что пример известных соотечественников вдохновит вас на новые творческие проекты, раскрывающие богатую историю и культуру Чувашской Республики, ее уникальный потенциал.
Желаю вам интересных и ярких материалов, высоких тиражей и рейтингов, неиссякаемого творческого вдохновения и покорения новых профессиональных вершин!
Счастья и здоровья вам и вашим близким!
Глава Чувашской Республики
Олег Николаев