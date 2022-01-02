Житель Аликовского района осужден за наезд на 15-летнюю девушку

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Аликовском районе выслушал приговор местный житель, совершивший наезд на несовершеннолетнюю и оставивший место дорожно-транспортного происшествия.
Июньской ночью этого года 33-летний житель села Раскильдино Аликовского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая шла по краю проезжей части. После ДТП злоумышленник мер к оказанию первой помощи пострадавшей не предпринял, «скорую» и полицию не вызвал — просто уехал с места происшествия. В результате девушке причинен тяжкий вред здоровью. Суд наказал виновника ДТП тремя годами условного лишения свободы и на такой же срок лишил права управления транспортом.
В суд направлено еще одно уголовное дело, связанное с ДТП, сообщили в СУ СКР по Чувашии. По версии следствия, в нынешнем сентябре житель Канашского района, находясь в Чебоксарах и двигаясь на «Газели» задним ходом по пешеходному тротуару на улице Калинина, наехал на мужчину, который от полученных травм скончался. Фигуранту дела предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения — не убедился в безопасности маневра.

Опубликовано: 10 января 2022 г.


Читайте также:

17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
37-летний чебоксарец ранил ножом двух человек, затем устроил массовое ДТП
На улице Ашмарина автобус сбил 4-летнего ребенка
Рекультивация свалки в Аликово улучшит качество жизни 11 тысяч жителей
Работник автосервиса решил без спроса прокатиться на иномарке и попал в ДТП
Из-за разлитой солярки кроссовер потерял управление и перевернулся
Подросток за рулем "Жигулей" при виде машины ДПС протаранил столб
По грибы, не выезжая из города

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.