Памяти Сымкина Петра Васильевича

На 85-м году ушел из жизни Петр Васильевич Сымкин – известный журналист, яркий фотохудожник, на протяжении десятилетий радовавший читателей своим высокопрофессиональным творчеством.

Петр Васильевич родился 3 апреля 1937 года в с. Нижние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области. Всю свою дальнейшую жизнь работал на благо Чувашии. Трудовой путь начал в строительной отрасли по окончании техучилища и Казанского инженерно-строительного института. На этом поприще прошел путь от техника до заместителя начальника Чувашского транспортного управления. В конце 1970-х годов работал инструктором отдела строительства Обкома партии. Окончил отделение журналистики Горьковской высшей партийной школы.

В начале 1980-х стал заведующим отделом информации республиканской газеты «Коммунизм ялав?». Затем возглавил отделение издательства газеты «Правда» в Чувашии и Марийской Республике. После этого был представителем издательства «Российской газеты». На всех должностях Петр Сымкин показал себя ответственным, высокопрофессиональным сотрудником.

Петр Сымкин одним из первых в Чувашии занялся пиаром республики не только в советском, но и в зарубежном медиа-пространстве. С 1963 года он сотрудничал с агентством печати «Новости». Подготовил для зарубежной прессы более 1000 материалов об общественно-экономической, культурной жизни республики.

Неутомимый плодотворный труд Петра Сымкина отмечен множеством наград. Он заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры Чувашии. Имеет Благодарность Главы республики, Почетную грамоту Чувашской Республики, Госсовета Чувашии. Лауреат премии Союза журналистов России и республиканской журналистской премии имени С.В. Эльгера.

Большим уважение пользовался Петр Васильевич среди коллег – он всегда был готов прийти на помощь, поддержать советом. Светлая память о друге и товарище сохранится в наших сердцах.

Союз журналистов Чувашии, группа товарищей и коллег.