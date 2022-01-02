В большинстве храмов Чувашии прошли ночные богослужения 

Божественную литургию совершил Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий. С Рождеством Христовым прихожан поздравил и Глава Чувашии Олег Николаев, на службе в храме он был вместе с супругой

Рождественское богослужение из главного храма Чувашии транслировалось в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии и вв социальной сети VKонтакте в группе «Православная Чувашия». Так что большинство прихожан могли наблюдать за службой не выходя из дома. К слову, сейчас, и в храмах Чувашии сохраняются ограничения, действует санитарный режим.

Богослужения, посвященные одному из главных праздников христианства, проходят и в других храмах Русской Православной церкви в Чувашской Республике.

Только в Чебоксарах, ночные богослужения, проходили в 15 храмах, в 18-ти — утренние Литургии.

На сугубой ектении были вознесены прошения «во время распространения вредоносного поветрия», отмечается на сайте митрополии.

По окончании Литургии перед праздничной иконой был совершен чин славления Рождеству Христову .

Также митрополит Савватий преподал каждому в храме благословение, а детям сладкие подарки.