В Чувашии 1000 человек будут получать стипендию за особую творческую устремленность

В Чувашии определили 1000 человек, которые будут получать специальную стипендию. Она выдается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет за особую творческую устремленность. Соответствующее распоряжение 30 декабря подписал глава Чувашии Олег Николаев, сообщили в агентстве «Чувашинформ».

Стипендия в размере 1830 рублей будет выплачиваться с 1 января по 31 декабря 2022 года. Заявки на ее получение подали 1938 соискателей. Из них было отобрано 1000 человек, которые достигли значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.