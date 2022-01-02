В зимние каникулы в районах Чувашии стартовала декада спорта и здоровья

В Моргаушском районе новый спортивный сезон начался 2 января с районного первенства по баскетболу среди школьников «один на один». Турнир прошел в физкультурно-спортивном комплексе «Сывлах» с соблюдением антиковидных мер. Играли и юноши, и девушки в разных возрастных категориях. В упорной борьбе в группе девушек победу одержала Алена Кроликова. Среди юношей не нашлось равных Станиславу Лоцманову и Константину Кроликову. 3 января в «Сывлахе» пройдет традиционный турнир на Кубок молодежного парламента по волейболу. А накануне, напомним, в районе прошла новогодняя лыжная гонка на призы Деда Мороза.

В Вурнарском районе 2 января в спортзале ФСК «Рассвет» прошла товарищеская встреча по волейболу. В ней приняли участие команды администрации Вурнарского района, глав сельских поселений, руководителей сельскохозяйственных предприятий и команда деревни Ойкас-Кибеки. По словам судейской коллегии, все участники показали отличную подготовку и сплоченный дух. Декада спорта и здоровья в районе продолжится проведением открытого турнира по настольному теннису памяти Ф.Г.Соколова. Как сообщают в администрации муниципалитета, с 1 по 9 января открыты спортивные залы школ, работают лыжные трассы и катки, организован прокат спортивного инвентаря.

А в Батыревском районе новый год решили начать с футбола под открытым небом. По свежевыпавшему снегу мяч гоняли участники традиционного турнира по мини- футболу на призы Деда Мороза и переходящего Кубка «Шапчак». Всего на соревнования собрались 11 команд из Батыревского и Шемуршинского районов, Чебоксар, а также из Ульяновской области. Призеры награждены дипломами, денежными вознаграждениями, а команда-победительница получила главный приз — переходящий кубок и барана.