Отпечатки обуви подсказали, где искать воришку

В третьем часу ночи 2 января в полицию поступило сообщение, что в магазине самообслуживания по улице 50 лет Октября в Чебоксарах сработала сигнализация. Кто-то взломал дверь торгового заведения и похитил несколько бутылок алкоголя. Воришка был не осторожен, на свежевыпавшем снегу он оставил следы…

Как рассказали в МВД по Чувашии, прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили, что четкая дорожка следов обуви ведет к одному из домов по улице Николаева, расположенному неподалеку. Дойдя до подъезда, полицейские позвонили в домофон в первую попавшуюся квартиру. На звонок откликнулся мужчина и открыл дверь. Совершенно случайно стражи порядка попали, как говорится, в точку, потому как мокрые от растаявшего снега следы привели их именно в ту квартиру, житель которой и впустил их в дом. 42-летний мужчина даже не стал отрицать, что это он пробрался в магазин. К тому же на его столе стояли похищенные бутылки, одну из которых он успел открыть. Свой проступок горожанин объяснил тем, что уж очень ему захотелось выпить. Однако собственные следы спутали все его планы – любителя спиртного доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по Чебоксарам, идет проверка.