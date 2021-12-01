Молодой человек обманул около 30 жителей Чебоксар под предлогом продажи сертификатов со скидкой

По сообщению пресс-служба МВД по Чувашии, аферист просил выслать 3 тысячи рублей взамен за сертификат в магазин парфюмерии на 5 тысяч, но покупатели оставались ни с чем. В поле зрения сотрудников управления уголовного розыска МВД попал 22-летний житель города Чебоксары, который продавал через Интернет сертификаты в магазин парфюмерии на 5 тысяч рублей за 3 тысячи. При этом покупатели переводили на его счет деньги, но взамен ничего не получали. Потерпевшими оказывались исключительно жители других регионов, поэтому на территории Чувашии в полицию никто не обращался. В конце декабря оперативники пресекли криминальный бизнес чебоксарца. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.