Помощь окажут, пенсию принесут

В новогодние выходные, начиная с 31 декабря и по 9 января, если возникнет необходимость медицинской помощи, все поликлиники будут работать по расписанию субботы — с 8.00 до 13.00. За исключением 1, 2, 7 и 9 января.

Но врача на дом даже в эти дни можно будет вызвать до 12.00 — приедет «неотложка».

Неотложная помощь 3, 4, 5, 6, 8 января будет оказана всем нуждающимся с 8.00 до 20.00. Вызвать врача на дом можно будет до 19.00.

Если возникнет угроза жизни: подозрение на инфаркт, инсульт, случится травма — нужно вызывать «скорую», эта служба будет работать как обычно, круглосуточно.

Отличие «скорой» от «неотложной» помощи в том, что «неотложка» приезжает на вызовы в течение двух часов. Врач может выписать рецепты и назначить лечение. «Скорая» же занимается спасанием жизни, при необходимости отвезет пострадавшего в стационар, но назначать лечение или выписывать лекарственные препараты медики «скорой» не могут.

Жители республики, кто хочет воспользоваться праздниками и сделать прививку от коронавирусной инфекции, смогут прийти в пункты вакцинации 3, 4, 5, 6 января с 8.00 до 19.00. В праздничные дни 31 декабря, 1, 2 и 7 января — медики будут проводить вакцинацию с 8.00 до 13.00.

Если возникнет проблема с обезболиванием хронических больных, родственники смогут позвонить по телефону «горячей линии» по вопросам обезболивания — 8-966-249-49-96.

МОЛОЧНЫЕ КУХНИ будут отдыхать 1, 4, 7, 9 января, а в остальные дни — работать по обычному графику.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 31 декабря будет работать по графику субботы, а в остальные дни по обычному графику.

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ РОССИИ изменят свой график работы. 31 декабря они трудятся по графику воскресенья, а 1, 2 и 7 января — отдыхают. По обычному графику все почтовые отделения будут работать 3, 4 и 9 января. Для отделений 1-3 класса 5, 6, 8 января — обычные рабочие дни. Отделения 4-5 класса, в основном сельские, 5 января не работают, а 6 и 8 января они закроются на 2 часа раньше.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ в ночь с 31 декабря на 1 января в Чебоксарах работать не будет. Продлевать его работу не стали из-за противоэпидемических мер.