С 1 по 9 января в Чувашии пройдет традиционная декада спорта и здоровья

Как сообщают в Минспорте республики, в рамках декады в городах и районах запланировано проведение 216 мероприятий, в которых ожидается участие около 100 тысяч любителей спорта. В первый же день нового года, например, в Красноармейском районе планируют поиграть в футбол на льду, а чуть позже — провести соревнования по хоккею в валенках среди школьников. 3 января в Аликовском районе пройдут республиканские соревнования по спортивной ходьбе на призы Деда Мороза, в Козловском — республиканские соревнования по автомобильному спорту — ралли-спринт, а в Шемуршинском — соревнования по скоростному спуску на санках «Веселые горки». Кроме того, в рамках декады будут работать 76 катков, 118 лыжных трасс и 125 хоккейных коробок, 85 бассейнов, 775 спортивных залов.