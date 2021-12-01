Предстоящие длительные выходные ТЭЦ и теплосети «Т Плюс» в Чувашии отработают в режиме повышенной готовности

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно энергообъекты филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» будут работать в особом режиме. Основная задача энергетиков — обеспечение надежного энергоснабжения жителей во время длительных выходных и праздничных дней.

В этот период на Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, а также в тепловых сетях будет усилен контроль за работой всего оборудования, ведением ремонтов.

Повышенное внимание будет уделено дополнительным мерам обеспечения пожарной безопасности, усилена охрана, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.

На время действия особого режима будет введено круглосуточное дежурство руководящего персонала филиала, станций, тепловых сетей, а также аварийных бригад, обеспеченных всеми необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой для проведения аварийно-восстановительных работ.

На случай возникновения любых внештатных ситуаций проработана схема взаимодействия с региональными органами МВД, Росгвардии, МЧС, органами местного самоуправления.

Опубликовано: 29 декабря 2021 г.


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