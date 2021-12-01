Тракторный министр Советского Союза

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Ивана Флегонтовича Синицына — легендарного министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Большинству жителей нашей республики его имя вряд ли что говорит. Но в свое время этот человек внес просто неоценимый вклад в дело развития и укрепления Чувашии и ее столицы — города Чебоксары.

Во многом благодаря Ивану Синицыну в свое время был инициирован вопрос о строительстве в нашей республике самого мощного тракторного завода страны — ЧЗПТ. Запуск промышленного гиганта в 1975 году в разы повысил экономический потенциал Чувашской автономии. И именно глава Минтракторсельхозмаша поспособствовал созданию Чувашского государственного университета, а параллельно способствовал строительству огромного новоюжного жилого массива на сотни тысяч квадратных метров жилья с десятками школ, детских садов, современными больницами и объектами соцкультбыта.

Свою трудовую карьеру Иван Синицын начинал в далекие 30-е годы в качестве мастера производства на Горьковском автозаводе. Далее, с 1936 по 1944 год, трудился инженером на горьковском предприятии «Красная Этна», параллельно окончив вечернее отделение Горьковского индустриального института имени Жданова. В дальнейшем руководил «Красной Этной» (с 1944 по 1946 год), Уральским автомобильным заводом (1946-1950 гг.), Сталинградским тракторным заводом (1950-1957 гг.). В 1957 году его утверждают на пост руководителя Совнархоза Сталинградского (Нижневолжского) экономического административного района. В 1965 году Ивану Синицыну поручается возглавить Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (МТСХМ).

К моменту 60-х годов Советский Союз приступил к масштабному освоению природных богатств Западной Сибири, строительству новых железнодорожных магистралей, повсеместной прокладке нефте- и газопроводов. Мировая практика показывала, что открытая разработка каменного угля, руды, других полезных ископаемых намного рентабельнее, нежели шахтная. Возможен же такой способ добычи только при помощи мощных бульдозеров, способных эффективно разрабатывать мерзлые и скальные грунты, перемещать призмы волочения массой в десятки тонн.

Машины, выпускавшиеся Брянским и Челябинским тракторными производствами, не отвечали запросам Минводхоза, Минуглепрома, Миннефтегазпрома и Министерства путей сообщения, нуждавшихся в более энергонасыщенных агрегатах. Стране приходилось закупать подобные механизмы за рубежом. Но в зависимости от различных политических обстоятельств поставка импортной техники и запчастей могла оказаться заблокированной (что, собственно говоря, и произошло при вводе советских войск в Афганистан). Выпуск отечественных мощных бульдозеров являлся по-настоящему вопросом национальной безопасности для сверхдержавы, каковой, несомненно, являлся Советский Союз. Поэтому в 1966 году ЦК КПСС и Правительство СССР принимают судьбоносное постановление о развертывании нового производства — завода промышленных тракторов в Чебоксарах, нацеленного на выпуск бульдозерно-рыхлительных агрегатов и трубоукладчиков мощностью свыше 300 и 500 л. с.

ЭДУАРД КАЛИНИН, первый заместитель министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР:

— Говоря об Иване Синицыне, не могу в первую очередь не отметить его природный ум, талант, сметливость, особенную одаренность в делах государственного управления. Вся его деятельность до последнего вздоха была нацелена на создание развитой материально-технической базы страны, в первую очередь, конечно, тракторной. Именно Синицыну в 1965 году глава государства Леонид Брежнев, высоко оценивая результаты работы на посту руководителя Совнархоза, поручил восстановить уничтоженное генсеком Хрущевым ведомство — Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (МТСХМ). Практически с нуля Ивану Флегонтовичу пришлось формировать Главки, управления, заниматься вопросами реформирования сервисной сети, параллельно налаживая товаропроводящую сеть по реализации советских тракторов не только в СССР, но и за рубежом.

Он был великолепным машиностроителем, одновременно кадровиком и психологом, сумевшим сплотить вокруг себя крепкую команду подлинных профессионалов. ЧЗПТ следует признать его любимым детищем, можно сказать, настоящей лебединой песней. Ведь еще не высохли чернила на документе о развитии производства тракторов в Чувашской АССР, как Синицын запустил масштабную работу по планированию производства в Чебоксарах.

Так, уже в августе 1966 года, за шесть лет до начала возведения завода, министр, прозорливо понимая, что вскоре понадобится огромное количество технических специалистов, начал деятельность по созданию в Чебоксарах (по денежной смете ЧЗПТ) полноценного учебного заведения с дневной, вечерней и заочной формами обучения на базе заочного факультета Волжского филиала Московского энергетического института. За счет средств завода стали поднимать первые учебные корпуса, чтобы успеть к началу строительства тракторного гиганта дать первые потоки инженеров и конструкторов (впоследствии на основе разросшегося филиала возник Чувашский государственный университет, являющийся ныне опорным вузом республики).

В том же 1966 году Синицын и первый секретарь Чувашского обкома КПСС Семен Ислюков обратились в Совмин с просьбой рассмотреть вопрос о создании в Чебоксарах современной больницы на 1000 стационарных мест с поликлиникой, профилактория на 600 мест и спортивного комплекса со стадионом. Предвидя, что с возведением ЧЗПТ начнется просто лавинообразный рост населения в Чебоксарах, Минпищепром РСФСР, по настоянию Минтракторсельхозмаша, в 1968 году начинает строительство нового хлебозавода мощностью в 65 тонн хлебобулочных изделий ежесуточно. Параллельно рижский «Теплопроект» разрабатывает ТЭЦ-2 для обеспечения электричеством и теплом цехов ЧЗПТ и нового жилого массива, получившего впоследствии название «новоюжный».

Летом 1971 года Синицын инициирует приказ об образовании в Чебоксарах стройтреста № 5, на который далее возлагается возведение тракторного флагмана. Таких решений, касающихся технико-экономических обоснований, проектно-изыскательских работ на месте, сноса части деревень, попадающих в санитарно-защитную зону, прокладки новых троллейбусных линий, выделения дополнительных объемов природного газа, увеличения производства строительных материалов, расширения грузовой железнодорожной станции, строительства очистных сооружений для Чебоксар и Новочебоксарска, мощного водовода и водозаборных сооружений в Заовражье, просто не сосчитать. Вся огромная страна, свыше сотни институтов и организаций, тысячи и тысячи людей, воодушевленных целью создать в Чувашии мощный тракторный завод, пришли в неостановимое движение. И за всем этим стояла неустанная, просто титаническая работа Ивана Синицына и коллектива Минтракторсельхозмаша, умевших думать стратегически, предвидя и детально прорабатывая ситуацию на десятки лет вперед.

Ивана Флегонтовича по-настоящему можно назвать управленцем «косыгинской школы» — подлинным государственником из плеяды, созданной Председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным. Очень обидно, что в нашей стране память о талантливом организаторе производства пока никак и нигде не увековечена.

Только в Музее истории трактора, созданном Концерном «Тракторные заводы», можно узнать о вкладе, внесенном Иваном Синицыным в развитие отечественного машиностроения.

ЕВГЕНИЙ ТЕРТЫШНЫЙ, начальник чувашского территориального управления строительства:

— К середине 60-х гг. Чебоксары являлись небольшим городом, насчитывавшим чуть более ста пятидесяти тысяч человек.

Начало строительство тракторного флагмана, развернувшееся 12 января 1972 года, когда машинист треста «Спецстроймеханизация» Николай Битюцкий на экскаваторе «Ковровец» изъял первый ковш грунта, дало мощнейший импульс к развитию столицы. Следует честно отметить: если бы не ЧЗПТ, а также Химкомбинат и Чебоксарская ГЭС, то огромное количество людей разъехалось бы по стране.

Появление мощных строительных мощностей, возникших в связи с развитием завода, возведение тысяч и тысяч квадратных метров жилья, объектов соцкультбыта, транспортной инфраструктуры, прокладка разветвленных коммунальных сетей исправили ситуацию с рабочими местами. Сегодня в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе проживает почти 50% населения республики. Современной чебоксарской агломерации, при условии появления новых рабочих мест есть куда расти — даже миллион человек не предел.

Вспоминая годы X пятилетки, когда в республике строились промышленные гиганты, мы всегда понимали, что пока строятся заводы, нужно спешить возводить и города. Иногда даже прижимали промышленное строительство, наращивая объемы сдаваемого жилья и соцкультбыта. Так, рост в промышленном строительстве обеспечили на 6%, а в жилищном — сразу на 30%. При этом школ сдали на 40% больше, строили огромное количество детских садов. Семимильными шагами развивали дорожное строительство. Задел создали на десятки лет вперед, плоды той работы по сию пору служат во благо сотен тысяч горожан и гостей столицы Чувашии. И заслуга главы Минтракторсельхозмаша Ивана Синицына в этом деле просто неоспорима.

ИВАН ДОЛГУШИН, заместитель директора ЧЗПТ по быту:

— Под строительство тракторного гиганта предлагались различные площадки. Но выбор Ивана Синицына пал именно на Чувашскую АССР. Тому способствовал ряд факторов: Чебоксары удачно располагались в центре Европейской части СССР, находясь на равноудаленном расстоянии от основных горнорудных и угледобывающих производств страны. Город к тому времени уже был связан автодорогами и железнодорожной магистралью со всеми регионами государства, а Чебоксарский грузовой порт, рассматривавшийся как основной узел перевалки миллионов тонн строительных материалов для возведения завода и нового жилого комплекса, являлся важной составной частью Волжской водной магистрали.

Во-вторых, в пяти километрах от чувашской столицы, на Волге разворачивалось строительство ГЭС, способной обеспечить литейное производство требуемыми объемами энергии. Немаловажную роль в выборе площадки сыграл и Чебоксарский агрегатный завод — крупнейший в СССР производитель тракторных запчастей, способный предоставить ЧЗПТ на этапе запуска подготовленные кадры. И главное — Чувашская АССР к концу 60-х гг. по показателю плотности населения находилась в РСФСР на третьем месте, сразу после Московской и Тульской областей: 70 человек на 1 км2. Из-за недостатка высокооплачиваемых рабочих мест и малоземелья жители сельских районов республики, особенно молодежь, уезжали в другие регионы.

Для решения вопроса занятости населения требовалось развивать крупные промышленные объекты. Запуск тракторного гиганта сразу выводил Чувашскую автономию на новые экономические показатели путем повышения доходов до уровня других промышленно развитых регионов Союза.

Немаловажным фактором в деле строительства завода стали и тесные деловые связи Ивана Синицына с первым секретарем Чувашского обкома КПСС Семеном Ислюковым, с которым глава МТСХМ познакомился еще когда возглавлял Сталинградский (Нижневолжский) Совнархоз. По мнению Синицына, инициативность, деловая хватка, напористость и упорство руководителя Чувашской АССР способны были горы своротить, а не только построить тракторный завод.

Не менее плодотворными были взаимоотношения Синицына и с первыми секретарями Чувашского обкома КПСС Николаем Вороновским и Ильей Прокопьевым, которые неустанно повторяли, что «завод обязательно будет построен и запущен, но при этом нельзя забывать, чтобы предприятие и город развивались гармонично, чтобы не было разрывов между возведением производственных корпусов и учреждений культуры, быта, торговли, жилья и дорог».

Посыл этот исполнялся неукоснительно. Побывайте-ка в соседних городах Йошкар-Ола или Саранск: разница с Чебоксарами просто разительная! Мощный ЧЗПТ, а сегодня «Промтрактор», строительство которого началось ровно полвека назад, просто сделал неузнаваемой столицу Чувашии, преобразил ее на века.

Только в Музее истории трактора, созданном Концерном «Тракторные заводы», можно узнать о вкладе, внесенном Иваном Синицыным в развитие отечественного машиностроения.

Евгений Тертышный, начальник Чувашского территориального управления строительства:

— К середине 1960-х гг. Чебоксары являлись небольшим городом, насчитывавшим чуть более ста пятидесяти тысяч человек. Начало строительства тракторного флагмана, развернувшееся 12 января 1972 года, когда машинист треста «Спецстроймеханизация» Николай Битюцкий на экскаваторе «Ковровец» изъял первый ковш грунта, дало мощнейший импульс к развитию столицы. Следует честно отметить: если бы не ЧЗПТ, а также Химкомбинат и Чебоксарская ГЭС, то огромное количество людей разъехалось бы по стране.

Появление строительных мощностей, возникших в связи с развитием завода, возведение тысяч и тысяч квадратных метров жилья, объектов соцкультбыта, транспортной инфраструктуры, прокладка разветвленных коммунальных сетей исправили ситуацию с рабочими местами. Сегодня в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе проживает почти 50% населения республики. Современной чебоксарской агломерации, при условии появления новых рабочих мест, есть куда расти — даже миллион человек не предел.

Вспоминая годы X пятилетки, когда в республике строились промышленные гиганты, мы всегда понимали, что пока строятся заводы, нужно спешить возводить и города. Иногда даже прижимали промышленное строительство, наращивая объемы сдаваемого жилья и соцкультбыта. Так, рост в промышленном строительстве обеспечили на 6%, а в жилищном — сразу на 30%. При этом школ сдали на 40% больше, строили огромное количество детских садов. Семимильными шагами развивали дорожное строительство. Задел создали на десятки лет вперед, плоды той работы по сию пору служат во благо сотен тысяч горожан и гостей столицы Чувашии. И заслуга главы Минтракторсельхозмаша Ивана Синицына в этом деле просто неоспорима.

Иван долгушин, заместитель директора чзпт по быту:

— Под строительство тракторного гиганта предлагались различные площадки. Но выбор Ивана Синицына пал именно на Чувашскую АССР. Тому способствовал ряд факторов: Чебоксары удачно располагались в центре Европейской части СССР, находясь на равноудаленном расстоянии от основных горнорудных и угледобывающих производств страны. Город к тому времени уже был связан автодорогами и железнодорожной магистралью со всеми регионами государства, а Чебоксарский грузовой порт, рассматривавшийся как основной узел перевалки миллионов тонн строительных материалов для возведения завода и нового жилого комплекса, являлся важной составной частью Волжской водной магистрали.

Во-вторых, в пяти километрах от чувашской столицы, на Волге разворачивалось строительство ГЭС, способной обеспечить литейное производство требуемыми объемами энергии. Немаловажную роль в выборе площадки сыграл и Чебоксарский агрегатный завод — крупнейший в СССР производитель тракторных запчастей, способный предоставить ЧЗПТ на этапе запуска подготовленные кадры. И главное — Чувашская АССР к концу 1960-х гг. по показателю плотности населения находилась в РСФСР на третьем месте, сразу после Московской и Тульской областей: 70 человек на 1 км2. Из-за недостатка высокооплачиваемых рабочих мест и малоземелья жители сельских районов республики, особенно молодежь, уезжали в другие регионы.

Для решения вопроса занятости населения требовалось развивать крупные промышленные объекты. Запуск тракторного гиганта сразу выводил Чувашскую автономию на новые экономические показатели путем повышения доходов до уровня других промышленно развитых регионов Союза.

Немаловажным фактором в деле строительства завода стали и тесные деловые связи Ивана Синицына с первым секретарем Чувашского обкома КПСС Семеном Ислюковым, с которым глава МТСХМ познакомился еще когда возглавлял Сталинградский (Нижневолжский) совнархоз. По мнению Синицына, инициативность, деловая хватка, напористость и упорство руководителя Чувашской АССР способны были горы своротить, а не только построить тракторный завод.

Не менее плодотворными были взаимоотношения Синицына и с первыми секретарями Чувашского обкома КПСС Николаем Вороновским и Ильей Прокопьевым, которые неустанно повторяли, что «завод обязательно будет построен и запущен, но при этом нельзя забывать, чтобы предприятие и город развивались гармонично, чтобы не было разрывов между возведением производственных корпусов и учреждений культуры, быта, торговли, жилья и дорог».

Посыл этот исполнялся неукоснительно. Побывайте-ка в соседних городах — Йошкар-Оле или Саранске: разница с Чебоксарами просто разительная! Мощный ЧЗПТ, а сегодня «Промтрактор», строительство которого началось ровно полвека назад, просто сделал неузнаваемой столицу Чувашии, преобразил ее на века.

Подготовил Леонид Максимов