Обновленная поликлиника на Энтузиастов принимает пациентов

После капитального ремонта возобновила работу поликлиника №2 чебоксарского Городского клинического центра по улице Энтузиастов, 21. Осмотреть медицинское учреждение после реконструкции и передать подарки в рамках акции «Спасибо вам, родные доктора!» сюда прибыли министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, депутат Госдумы России Алла Салаева и председатель «Союза женщин Чувашии» Наталья Николаева.

СПРАВКА «СЧ» К Городскому клиническому центру прикреплено 25 тысяч человек (половина из которых приходится на поликлинику №1 по улице ул. Социалистическая д.1а. В обновленной поликлинике №2 — 16 терапевтических участков и несколько кабинетов узких специалистов. Кроме того, здесь расположены процедурные помещения для забора анализов и прививочный пункт. Пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно будет и в праздничные и выходные дни.

…В белоснежном холле бросается в глаза стенд с фотографиями, на которых поликлиника до реконструкции – виден разительный контраст по сравнению с тем, что окружает посетителей теперь. «В общей сложности на ремонт выделили 17 миллионов рублей из республиканского бюджета» — рассказывает главный врач Городского клинического центра поликлиники №1 Елена Майорова. Помимо отделочных работ, в здании были полностью заменены системы вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, установлены новые стеклопакеты. Новая входная группа оборудована для въезда маломобильных граждан, в светлых кабинетах – современная медицинская мебель и передовое оборудование.

Готов к работе и персонал поликлиники. В холле для пациентов уже заготовлены бахилы и санитайзер, в кабинетах установлено специальное оборудование, а специалисты ведут прием…

Алла Салаева, депутат Госдумы России — Когда пришла пандемия, мы все прошли очень сложный путь. Старались делать все возможное, чтобы перевести жизнь в нормальное русло и уменьшить число пациентов, которые поступали в больницы. С этой целью создали Оперативный штаб, отстраивали логистику. Мы хотим от всей души поблагодарить вас, родные доктора! Вы те самые герои, которые делают нашу жизнь спокойнее и комфортнее.

— Большую роль в лечении пациентов играет и обстановка в больнице, — поделился впечатлениями от реконструкции министр здравоохранения республики Владимир Степанов. — Комфортные условия для работы дополнительно мотивируют врачей лечить пациентов. В условиях кадрового дефицита и нагрузок на медицинских работников, которые связаны с пандемией, это особенно важно.

Кстати, в рамках акции «Спасибо вам, родные доктора!», организованной Общественным Советом при Главе Чувашии и Союзом женщин Чувашии подарки вручат в общей сложности 17 тысячам медицинских работников республики.