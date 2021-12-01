В новом году водитель из Мариинского Посада будет ходить пешком

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району Сергей Игнатьев ехал на служебной автомашине, когда мимо него на большой скорости промчалась «Гранта». Лихач даже не притормозил на отмеченном знаком пешеходном переходе, хотя через дорогу уже шли люди.
Полицейский, включив проблесковые маячки, догнал нарушителя. В салоне «Гранты» стоял стойкий запах спиртного. 32-летний местный житель прошел медосвидетельствование, но не согласился с его результатами, которые подтвердили состояние опьянения. Пришлось инспектору сопровождать автолюбителя до медицинского учреждения в Новочебоксарске, где тот же «диагноз» водителю поставили и наркологи.
Не заставили себя ждать и материалы за административные правонарушения: за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, управление транспортным средством в состоянии опьянения и отсутствие страховки. Автомашина была помещена на специализированную стоянку.

Опубликовано: 27 декабря 2021 г.


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