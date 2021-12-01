Дед Мороз заглянул и к несовершеннолетним правонарушителям

13-летняя Ирина точно знает, что чудеса под Новый год случаются…

Если верить взрослым, Дед Мороз приносит подарки только послушным детям. Но о добром волшебнике мечтает каждый ребенок. В том числе и те, кто по решению суда встречает Новый год в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Чувашии.

Два года назад под самый праздник сюда попали 10-летний Богдан и 13-летняя Ирина. Ребята, конечно, грустили, пока им не сообщили новость о предстоящем визите Деда Мороза. Нужно было срочно разучивать стихи, чтобы не ударить в грязь лицом перед седовласым старцем. Волновались, как малыши, немного запинались и краснели, но заслужили теплые слова от полицейского Деда Мороза, заглянувшего на огонек вместе с представителями Общественного совета при МВД по Чувашии.

А когда сказочный гость достал из волшебного мешка подарки — у детей был шок. Это были смартфоны! Настоящие, с яркими экранами, в глянцевых корпусах. Надо было видеть лицо Ирины, которая попала в ЦВСНП за попытку кражи мобильного телефона в магазине. Девочка просто не могла опомниться от счастья и в этот момент точно верила в новогоднее чудо.

Дальше могло быть по-разному, но к Ирине Дед Мороз с его сказочно щедрым подарком точно пришел вовремя. С помощью мамы, которая сама не «потянула» бы такой смартфон для дочери, и инспектора по делам несовершеннолетних Алены Наумушкиной, гаджет был благополучно зарегистрирован, и поводов для беспокойства за судьбу Ирины у полицейских стало намного меньше. За два прошедших года из угловатого подростка она превратилась в очаровательную девушку, и благодаря подарку всегда на связи со своим инспектором. Она даже секретничает с ней охотнее, чем с мамой, у которой не совсем получается наладить контакт с дочкой.

Но самые главные изменения, которые произошли с Ириной с той новогодней встречи, — она больше не нарушает закон. Капитан полиции очень надеется, что так с ее подопечной будет и дальше. С учета, правда, пока не снимает, потому что уроки, случается, школьница еще прогуливает. И все же надо верить, что Ирина со своим воспитателем в погонах обязательно с этим справятся, ведь под Новый год так хочется верить в удивительные истории, где все обязательно заканчивается хорошо.