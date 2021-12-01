Прокуратура добивается ужесточения приговоров виновникам «пьяных» ДТП

По требованию прокуратуры суд апелляционной инстанции назначил более суровое наказание 36-летнему жителю Ибресинского района, осужденному за «пьяное» ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью ребенка.

В нынешнем июле после пяти вечера мужчина в нетрезвом состоянии управлял машиной «КИА Спектра». Двигаясь в направлении проезда со стороны поселка Ибреси в сторону Канаша со скоростью не менее 115 км/ч, он поздно отреагировал на сокращение безопасной дистанции с ехавшим впереди автомобилем «Шкода Октавиа» и совершил столкновение с ним. В результате ДТП здоровью трехлетнего ребенка, находившегося в «Шкоде», причинен тяжкий вред.

За это преступление суд приговорил виновника ДТП к трем годам условного лишения свободы и на такой же срок лишил его возможности управлять транспортом. Местная прокуратура, посчитав наказание чрезмерно мягким, обжаловала приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики согласилась с доводами, изложенными в апелляционном представлении, и заменила условный срок на реальный. Осужденный должен провести полтора года в колонии-поселении, срок лишения водительских прав оставлен без изменения.

Суд первой инстанции также приговорил к условному наказанию 33-летнего жителя села Раскильдино Аликовского района, летом нынешнего года совершившего наезд на 15-летнюю девочку и скрывшегося с места ДТП. И в этом случае водитель был нетрезв. Гособвинитель в судебном заседании просил назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы, а также лишить его права управления транспортом на максимальный срок.

Красноармейский районный суд, рассмотрев уголовное дело, согласился с позицией прокурора и лишил виновника ДТП права управления транспортом на три года. Но при этом назначил ему основное наказание в виде трех лет условного лишения свободы. Прокуратура Аликовского района обжаловала приговор в апелляционном порядке. По мнению прокуроров, суд не в полной мере учел обстоятельства преступления и данные о личности водителя, который не раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.