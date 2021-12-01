Пьяного маршрутчика лишат прав, допустивших его за руль оштрафуют

В ходе рейда сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Арсентий Данилов и Юрий Николаев был остановлен микроавтобус «Луидор». Водитель был в медицинской маске, но инспекторы, не первый год работающие на дороге, обратили внимание на неестественный блеск глаз и доносившийся запах алкоголя.

Судя по показанию алкотестера, 60-летний житель Чебоксарского района «принял на грудь» прямо перед выездом. Пассажиров в салоне автобуса 556 маршрута «Чебоксары — Урмары — Янтиково», не было, так как водитель, по его словам, из Янтиковского автобусного парка направлялся на сервисное обслуживание в Чебоксары.

Однако вопросов к выпустившим нетрезвого шофера должностным лицам это не снимает: по путевому листу он мог взять и пассажиров. Поэтому и к ответственности будет привлечен не только водитель маршрутки, который останется без прав на ближайшие полтора года, но и механик автопарка либо владелец транспортного средства как юридическое лицо.

В отношении последних полицейские составили материал по статье 12.32 КоАП РФ (допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения). Для должностных лиц по этой статье предусмотрен штраф в размере 20 тысяч рублей, а для юридических — 100 тысяч.