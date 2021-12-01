В «Единой России» подвели итоги года

В заседании Президиума регионального политсовета партии, состоявшемся 20 декабря, в дистанционном формате приняли участие секретари всех местных отделений со всей республики и депутатские фракции «Единой России» в собраниях депутатов.

Секретарь Чувашского регионального отделения Партии Алёна Аршинова подвела итоги ХХ Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» и избирательной компании ЕДГ-2021, а также озвучила задачи на новый электоральный период.

«Сегодня «Единая Россия» – это ведущая политическая сила. В Чувашской Республике Партию представляют свыше 34 тысяч членов и 10 тысяч сторонников, 26 местных и 1180 первичных отделений», – отметила Алёна Аршинова.

⠀И.о. руководителя региональной общественной приемной Партии, сенатор России Николай Владимиров подвел итоги декабрьской декады приемов граждан и наметил задачи по работе Региональной и местных общественных приемных «Единой России». Николай Владимиров рассказал, что всего за декабрьскую декаду в общественные приемные партии по всей республике обратились 1520 граждан. Это почти на 200 человек больше, чем в прошлом году.

«Такие цифры говорят о высоком доверии жителей республики к институту общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и вместе с тем налагают еще большую ответственность за нашу работу», – подчеркнул сенатор.

О работе фракционных групп «Единая Россия» в Госсовете Чувашии и в представительных органах местного самоуправления и задачах на 2022 год рассказал заместитель секретаря Чувашского регионального отделения Партии Николай Николаев. Подводя итоги года и избирательных кампаний, депутат рассказал, что «Единая Россия» – это единственная политическая партия в республике, чьи депутаты представлены во всех представительных органах республики.

Новый созыв Госсовета Чувашии уже рассмотрел и принял более 40 законов, многие из которых социально значимые и направлены на решение конкретных проблем жителей республики.