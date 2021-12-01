22 декабря — день энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Чувашской Республики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!

Вы посвятили себя важному делу — обеспечению людей теплом и светом. Безусловно, ваш профессионализм, опыт и ответственность — основа благополучия жителей республики, гарантия бесперебойной работы наших предприятий и учреждений.

В Чувашии проводится большая работа по реконструкции и модернизации электро- и теплосетевого комплекса. Масштабная программа комплексной модернизации гидроагрегатов реализуется на Чебоксарской ГЭС, техническое перевооружение подсобного хозяйства в преддверии отопительного сезона проведено на Новочебоксарской ТЭЦ-3 и Чебоксарской ТЭЦ-2. Успешно ведутся работы по проектированию, ремонту и строительству трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электроснабжения, уличного освещения.

В Чувашии в рамках программы фронтальной стратегии может появиться первый карбоновый полигон в акватории и прибрежной части водохранилища Чебоксарской ГЭС.

Слова признательности адресую энергетикам за обеспечение электро- и газоснабжения строящегося мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе.

Благодарю энергетиков Чувашии за весомый вклад в наращивание энергетического потенциала и развитие республики, самоотверженную и оперативную работу при устранении аварийных ситуаций.

Желаю вам профессионального роста, крепкого здоровья, счастья и успехов в любых начинаниях!

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики