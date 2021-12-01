ГКСЧ предупреждает: серый и желтый лед наиболее опасен

Любителям подледного лова морозы на руку: от низких температур лед только прочнее. Зато оттепель, особенно длительная, несет опасность. Стоит воздуху прогреться до нуля градусов и выше, как прочность льда снижается. Об этом нужно помнить, когда собираетесь на рыбалку.

ГКЧС Чувашии предупреждает, что на реках Чувашии лед небезопасен, его толщина не везде одинакова. На Суре и речке Алатырь его толщина не превышает 10 сантиметров, и там много промоин. На Волге лед хоть и потолще, но промоин и трещин также хватает. Поэтому спасатели запрещают выходить на лед и переправляться по нему в необорудованных местах. Рыбакам же рекомендуют прихватить с собой средства спасения: длинную веревку с грузом и петлей на конце, а также острый предмет.

Нужно помнить, что прозрачный лед голубого или зеленого оттенка — прочный в отличие от белого. При этом лед серого, матово-белого или желтого цвета наиболее ненадежен. Он обрушивается под ногами без предупреждающего потрескивания.