В Чувашии хотят навести порядок в перевозках пассажиров

Прибытие не гарантируется…

Новости об авариях с нелегальными перевозчиками поступают регулярно. Как правило, из Владимирской области: маршрут Чебоксары — Москва один из самых популярных и, видимо, уже ближе к финишу водители переживают пиковое утомление. И происходят трагедии. Недавно так разбился микроавтобус «Рено». А был случай, когда в Чувашии и вовсе пришлось объявлять траур. Тогда у Больших Карачур на трассе М-7 разбился микроавтобус «Мерседес». В столкновении с самосвалом погибли 13 человек. Люди ехали из Канаша в Москву. Как писали СМИ: места заказывали через популярный интернет-сервис…

В нашей республике предпринимаются попытки навести порядок в пассажирских перевозках. На прошедшем заседании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости прозвучали тревожные цифры. По словам министра транспорта Владимира Осипова, нелегальными сегодня можно назвать около 80% такси в Чувашии. Со всеми вытекающими последствиями в виде плохого состояния самих автомобилей и неизвестного состояния водителей — нелегалы медосмотры перед рейсом не проходят.

«Как показывает практика, размеры штрафов их не пугают, а вот перспектива остаться без машины — уже куда более серьезная мотивация, чтобы начать работать по закону. Поэтому предлагаем усилить межведомственную работу по изъятию транспортных средств, которая предусмотрена статьей 27.10 КоАП РФ», — заявил министр.

И от слов в Чувашии уже перешли к делу, причем практически первыми в стране. С начала года на штрафстоянки отправили 7 автомобилей. Выявить нелегалов на рынке перевозок несложно — они оккупировали стоянку у Берендеевского леса и периодически отправляются «на Москву» оттуда. Маршруты на юг республики обычно стартуют от стоянки общественного транспорта у «МТВ-центра». Причем там в одно время «нелегалы» повадились ставить свои авто и микроавтобусы прямо на остановку, что вызвало гнев горожан и водителей общественного транспорта. И все переместилось чуть в сторонку — там всегда можно увидеть студентов с сумками, желающих погостить дома. А поездка на «нелегале», как правило, выгоднее по деньгам.

Одна проблема — никто не контролирует безопасность услуг тех, кто «работает на себя». Жалобы на засыпающих в пути водителей из интернет-сервисов или на гонщиков, бездумно выходящих на обгон по «встречке», — отнюдь не редкость. Очень хочется, чтобы все добирались до пункта назначения невредимыми. И без регулирования отрасли этого не достичь.