С пассажирами на «красный»

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Автобусы рванули на «красный», не замечая ничего вокруг. Включая и автомобили ДПС... Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Даже маршрутный транспорт несется, не разбирая сигналов светофора…

Вопиющее нарушение правил дорожного движения на автодороге «Цивильск — Ульяновск» в Батыревском районе допустил водитель автобуса «ПАЗ» маршрута «Батырево — Абамза». Он проскочил перекресток на «красный», не заметив патрулировавший неподалеку экипаж госавтоинспекции. В свое оправдание немолодой местный житель сказал, что торопился на вокзал к ожидающим автобус пассажирам, при этом рискуя жизнью находившихся в салоне людей. Нарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ.
На штраф в тысячу рублей нарвался и 60-летний водитель маршрутной «ГАЗели» в Цивильске. Горел запрещающий сигнал светофора, когда маршрутчик проехал регулируемый пешеходный переход на трассе М-7. «Виноват», — сразу признал мужчина, остановленный экипажем дежурившего на кольце отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. Микроавтобус, следовавший по маршруту «Ульяновск — Чебоксары», к слову, тоже был полон пассажиров.

По данным УГИБДД МВД по Чувашии, за 11 месяцев 2021 года за нарушения правил проезда перекрестков, куда входит и проезд на запрещающий сигнал светофора, было привлечено к ответственности около трех с половиной тысяч автомобилистов. Меньше стало нарушений там, где установлены автоматические комплексы видеофиксации. Но стражи дорог напоминают лихачам, что у инспекторов ГИБДД имеются и мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений, и просят строго соблюдать правила.

Опубликовано: 16 декабря 2021 г.


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