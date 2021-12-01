Интернет прочно вошел в повседневную жизнь современного человека. С его помощью всегда можно отыскать нужную информацию, вести бизнес, связаться с близкими и друзьями в любой точке мира, совершать покупки не выходя из дома. Благодаря интернету появились безграничные возможности во всех областях жизни. Чтобы максимально эффективно использовать все ресурсы интернета, важно правильно выбрать интернет-провайдера. Это главное условие эффективной работы в сети, качества и надежности связи с миром. Все эти критерии присущи провайдеру АКВИЛОН.

Вот уже 13 лет АКВИЛОН занимает одну из ведущих позиций на рынке телекоммуникационных услуг Чувашии и работает в городах Чебоксары, Козловка, Мариинский Посад, Цивильск, поселках Кугеси, Лапсары, Опытный, ст. Тюрлема. Горожане высоко оценили сервис от АКВИЛОНА и многие с удовольствием пользуются его услугами и по сей день.

АКВИЛОН не прекращает вести активное строительство сети «Интернет» и телевидения по новейшим технологиям, охватывая все новые жилые массивы в г. Чебоксары. Растет количество подключенных домов в микрорайонах «Солнечный», «Ясная поляна», «Лента», «Олимп», «Восточный», «Кувшинка». А с их числом количество пользователей АКВИЛОНА с каждым днем все больше и больше.

Мультисервисная сеть АКВИЛОН доступна и в частном секторе, для которого разработана специальная линейка тарифов «Свой дом». Технология «Оптика в дом» позволила жителям пользоваться скоростным интернетом и телевидением высокого качества.

Одним из важных условий работы АКВИЛОНА является технологическое совершенство. Специалистами проведены глобальная модернизация оптических сетей, обновление серверного оборудования и замена источников бесперебойного питания. Все это повышает качество предоставляемых услуг.

АКВИЛОН не стоит на месте и расширяет спектр своих услуг. Помимо традиционных телевидения и интернета активно внедряет услугу видеонаблюдения — самый простой способ контролировать безопасность и сохранность своего имущества в реальном времени.

Говоря о безопасности, необходимо отметить, что АКВИЛОН уже более 7 лет является участником проектов «Безопасный город» и «Безопасный двор» и обслуживает более 200 камер видеонаблюдения по республике.

АКВИЛОН активно сотрудничает с коммерческими предприятиями и бюджетными организациями городов и поселков. Компания обеспечивает надежной связью и выходом в интернет образовательные и медицинские учреждения. Нам доверяют — всегда рядом, всегда открыты для своих абонентов.

Соотношение качества, надежности и стоимости услуг — вот основные факторы, по которым нас выбирают жители, предприятия и организации города.

АКВИЛОН всегда предлагает выгодно подключить пакет услуг — «2 в 1 Интернет до 100Мбит/с + Цифровое телевидение 101 открытый телеканал» — всего за 320 рублей. А специально для любителей высоких скоростей АКВИЛОН предлагает новую линейку тарифов «Интернет до 500 Мбит/сек.».

Подключиться просто! Звоните на горячую линию 505-400, оставляйте заявку на сайте akvi.net или с помощью мобильного приложения Akvilon Mobile. Наши менеджеры всегда помогут определиться с выбором, а технические специалисты подключат услуги в любое удобное для вас время.

Алена Рожкова