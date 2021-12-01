Инвестиции как гарантия надежности

«Как небо и земля!» — оценивая разницу между прошлым и настоящим, говорит директор Алатырского ПО филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» Юрий Мусаков. В Алатыре идут к завершению пусконаладочные работы современного оперативно-информационного комплекса в ОДС производственного отделения и модернизации диспетчерского щита местного РЭС. Заработает современный цифровой центр, который позволит усилить контроль за работой энергообъектов, значительно сократить время устранения внештатных ситуаций.

Сети и подстанции как на ладони

Нечто подобное, кстати, автор этих строк уже видел — в чебоксарском Центре управления сетями «Чувашэнерго». Туда стекается вся информация, оттуда четко отслеживается работа сетевого оборудования всего филиала. На огромном, как в кинотеатре, экране со световой и звуковой индикацией отражена схема всех сетей и подстанций в республике. Все нарушения нормального режима работы линий, подстанций высвечиваются на щите соответствующими сигналами.

— У нашего диспетчерского щита возможности, по сути, те же самые, — продолжает Юрий Константинович. — Здесь также как на ладони будут видны все наши сети и энергооборудование, сможем отслеживать энергоснабжение потребителей на всей территории ответственности производственного отделения — в Алатырском, Красночетайском, Порецком и Шумерлинском районах.

Причем к модернизации подошли со всей основательностью. Старые помещения под современную технику приспосабливать не стали — переехали в новое светлое и просторное здание. «Настроение совсем другое!» — признают энергетики.

— В «Чувашэнерго» действует долгосрочная инвестиционная программа, утвержденная Минэнерго России, — комментирует заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник центра управления сетями филиала Андрей Гук. — В рамках этой программы за последние три года мы построили двухэтажное кирпичное здание на базе Алатырского ПО, также на ПС «Уржумка» в Заволжье установлена система телемеханизации, что, учитывая удаленное расположение данного объекта, позволяет оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей в случае аварийных отключений.

Работы в Алатыре стали одними из ключевых объектов инвестпрограммы текущего года. Расходы немалые — несколько десятков миллионов рублей. Но, по мнению руководства филиала энергокомпании, это именно тот случай, когда цель оправдывает средства: инвестиции позволят гарантировать высокое качество энергоснабжения потребителей.

Адреса вложений — вся республика

Всего, по словам Андрея Владимировича, на реализацию инвестиционной программы «Чувашэнерго» в этом году направлено 634 млн рублей. За 11 месяцев текущего года в регионе введено в работу порядка 4,4 МВА трансформаторной мощности и построено более 57 км линий электропередачи всех классов напряжения. Адреса выполненных работ найти несложно: где ведется строительство, крупные объекты или малые — неважно, там, знайте, энергетики тоже поработали.

И адресов этих — множество. Приступили дорожные строители к прокладке скоростной автомагистрали М-12 «Москва — Казань» — без электричества никак, филиал обеспечил энергоснабжение объекта. Нет сегодня проблем с электричеством и на строящемся в Козловском районе мемориальном комплексе «Строителям безмолвных рубежей». Там построены воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ с защищенными проводами протяженностью 3,8 км, проведен монтаж трансформаторной подстанции и т.д. Стоимость работ составила порядка 4,2 млн рублей. По словам Главы республики Олега Николаева, побывавшего недавно на объекте, строительство мемориала является одним из самых значимых событий Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и энергетики гордятся тем, что внесли лепту в увековечение трудовой доблести земляков.

Список можно продолжить. Большая работа в филиале проводится по технологическому присоединению. Только за первые три квартала 2021 года в «Чувашэнерго» поступило почти 4 тыс. заявок на техприсоединение, за этот период подключено к сетям порядка 1,8 тыс. новых потребителей.

Социалке внимание особое

Выполнено технологическое присоединение новой станции биологической очистки в Янтиковском районе. Ввод станции в эксплуатацию стал долгожданным событием для райцентра с его многочисленными жителями. С начала года филиал обеспечил электроснабжение 10 фельдшерско-акушерских пунктов в пяти районах Чувашии. Для их подключения специалистами «Чувашэнерго» были проведены работы по устройству узлов учета электроэнергии на данных объектах.

Обеспечение надежности энергоснабжения социально значимых объектов — приоритет в работе энергетиков. В уходящем году специалистами филиала выполнено техприсоединение к электрическим сетям новой школы в с. Шыгырданы Батыревского района. Всего в 18 классах средней школы имени профессора Э.З. Феизова обучается 341 человек. Для обеспечения электричеством сельской школы построили более километра воздушно-кабельных линий, установили современную трансформаторную подстанцию. Предусмотрели интеллектуальный учет электрической энергии. Мощность технологического присоединения составила 85 кВт.

«Умные» счетчики, кстати, отдельная тема, которой энергетики уделяют особое внимание. С начала года специалисты предприятия установили около 15 тыс. интеллектуальных приборов учета. В том числе 770 — с дистанционным снятием показаний. К массовой установке новых приборов в рамках развития интеллектуальной системы коммерческого учета электроэнергии филиал приступил в 2019 году, и сегодня в районах Чувашии уже действуют тысячи «умных» счетчиков. Законодательством определено их внедрение по мере выхода из строя и поломки старых или по истечении межповерочного интервала, в течение которого изготовитель счетчика гарантирует его точную работу. В иных случаях можно использовать имеющийся прибор — вплоть до возникновения оснований для его замены. Но со временем весь учет потребления электроэнергии должен стать «умным» — каждому потребителю будут установлены подобные счетчики.

…Свой профессиональный праздник День энергетика, который отмечается 22 декабря, и Новый год сотрудники «Чувашэнерго» встречают достойно: намеченные на текущий год работы по реализации инвестиционной программы вышли на финишную прямую — подходят к успешному завершению.