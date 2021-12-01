Юные программисты новочебоксарского кванториума заняли первое место на хакатоне «VR/AR Fest»

Команда BROteam новочебоксарского «Кванториума» заняла 1-е место в межрегиональном хакатоне по виртуальной и дополненной реальности «VR/AR Fest», который был организован IT-CUBE.КУРСК. Пять воспитанников технопарка — юные программисты из школ № 5, 13, а также гимназии № 6 Новочебоксарска — придумали образовательный проект, который поможет разобраться, что такое Солнечная система и из каких объектов она состоит. В программе «кванторианцев» можно увидеть траектории планет, их расположение и краткую информацию о каждом небесном теле в голосовом и в текстовом формате. А надев виртуальные очки, к планете можно приблизиться и рассмотреть ее в деталях.