Стали известны сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в следующем году

Расписание утвердили Минпросвещения России и Рособрнадзор. Как обычно, ЕГЭ проведут в три этапа: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 20 сентября). Основной период начнется с испытаний по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделят на два дня: русский язык пройдет 30 и 31 мая, информатика и ИКТ — 20 и 21 июня, устная часть по иностранным языкам — 16 и 17 июня. В разные дни, 2 и 3 июня, проведут экзамены по профильной и базовой математике. Поэтапно пройдет и ОГЭ для девятиклассников: досрочный период — с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 15 сентября.