В биатлонном центре рассказали, из чего делают искусственный снег

Тренироваться в Чувашию приезжают спортсмены из других регионов

…На отсутствие снега в этом году местным биатлонистам-лыжникам и фристайлистам жаловаться не придется. В лыжно-биатлонном и в горнолыжном центрах, входящих в структуру спортшколы олимпийского резерва № 2, заработали устройства для получения искусственного снега — так называемые снежные пушки.

Увидеть их в деле корреспонденту «СЧ», к сожалению, не удалось — не во всякую погоду снежные пушки могут выдавать сугробы на-гора. В день нашего приезда в лыжно-биатлонную спортшколу столбик термометра был выше отметки минус 7 градусов, а влажность воздуха составляла более 80% при допустимом значении 50-60%. Если бы снегогенераторы запустили, то вместо искусственного снега на выходе получили бы капельки воды. А каток на лыжной трассе никому не нужен!

Рассказали журналистам и технологию производства снега. Сначала с городского водопровода вода поступает в искусственный водоем на территории спортшколы. Далее при помощи насоса в снежную пушку через гидрант закачивается вода и воздух под высоким давлением. Затем капли замерзают и превращаются в ледяные кристаллы, которые при выдувании из «жерла» пушки трансформируются в снег.

Временный простой пушки — не беда: в предыдущие дни снега заготовили с запасом. Пока готовый снежок перегружали с трактора на грузовые машины и отвозили на те участки трассы, где его недостаточно, спортсмены уже катались по проторенной лыжне. Среди тех, кто вышел на тренировку, был и биатлонист Павел Охотников, в былые годы становившийся победителем Кубка России в спринте. В свое время на этой трассе, напомним, готовились к соревнованиям самого высокого уровня Вячеслав и Татьяна Акимовы, Денис Салдемиров, Павел Магазеев, который нынче выступает на этапах Кубка мира в составе сборной Молдовы… Ну а сейчас на базе спортшколы олимпийского резерва № 2 проходит подготовку перспективная молодежь — Денис Рощупкин, например, уже выступал на летнем чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Место.

После тренировки Павел Охотников по достоинству оценил подготовку трассы. А заодно — и работу новой техники: ведь без искусственного снега, который был выработан при помощи снегогенератора, такой хорошей лыжни не получилось бы.

Василий Петров, министр спорта Чувашии: «Два из четырех культивирующихся в СШОР № 2 видов спорта являются базовыми — а именно биатлон и фристайл. На их развитие ежегодно выделяются субсидии по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Если в прошлом году спортивная школа получила субсидию в размере 549 тысяч рублей, то в этом году общая сумма двух федеральных субсидий составила более 6 млн рублей. Целевые средства были направлены на закупку снегохода, столов для подготовки лыж, стрелкового компьютерного тренажера, спортивного оружия, малокалиберных патронов, мишеней и многого другого оборудования и инвентаря, необходимого для организации тренировочного процесса биатлонистов. Значительно обновилась и материально-техническая база отделения фристайла».

Довольна трассой и лыжница Юлия Васильева. «Сейчас уже снега достаточно для того, чтобы кататься на хороших лыжах, — отметила она. — Визуально искусственный снег не отличишь от настоящего, но по скольжению отличия есть».

«За два дня пушка обеспечила более 3,3 тысячи кубометров снега — этого объема нам хватит на 2,5 км лыжной трассы, — рассказал директор спортшколы олимпийского резерва № 2 Николай Лисин. — В целом же мы планируем подготовить 4-километровую лыжную трассу с высотой снежного покрова более 40 сантиметров. После того как уложим искусственный снег, он будет утрамбован специальной снегоуплотнительной машиной — ратраком. Такая технология поможет сохранить трассу до самой поздней весны. Благо искусственный снег плотный и держится долго».

Лисин также уточнил, что трасса с искусственным снегом будет доступна не только для спортсменов, но и для всех любителей лыжных прогулок.

На местных лыжных трассах тренируются не только представители Чувашии — на подготовительные сборы к нам приезжают спортсмены из разных уголков России. Сейчас, например, здесь готовятся к соревнованиям лыжники из Якутии.

«Тренируемся в Чувашии не первый год, нас здесь принимают очень радушно! — сообщил наставник якутских спортсменов Яков Попов. — Обычно приезжали в январе, а в этом году — пораньше. Ведь в прошлом декабре снега было мало, а в этом году с ним проблем нет, потому что заработали снежные пушки. У нас в Якутии уже –40, а тут прекрасные условия — и трасса хорошая, и погода».

В скором времени приехать на сборы в Чувашию планируют и молодые спортсмены из Москвы. Причем не только лыжники, но и гребцы — лыжная подготовка тоже входит в их тренировочные планы.