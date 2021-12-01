Педофилам готовят пожизненный срок

Дети и подростки нередко становятся жертвами сексуального насилия даже со стороны знакомых людей, не то что чужаков.

Недавно суд приговорил 44-летнего жителя Чебоксар к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Августовским днем нынешнего года пятилетняя девочка сидела на скамейке у своего подъезда, и тут к ней подсел нетрезвый мужчина, которого малышка знала. Повел себя взрослый человек отнюдь не как добрый знакомый — совершил в отношении девчушки действия сексуального характера. Очевидицей этого стала соседка, она и сообщила в полицию о происшествии. В тот же день злоумышленник был задержан. Затем был суд и приговор.

За попытку надругательства над ребенком в прошлом году осужден и другой житель Чебоксар. В октябре вечером он тоже был пьян, когда заметил проходившую мимо 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой. 47-летний мужчина зашел за ней в подъезд дома, однако не смог довести свои преступные действия до конца — девочка громко закричала, стала звать на помощь, и злоумышленник скрылся с места преступления.

Дома школьница сообщила о жутком происшествии матери, и та сразу обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СУ СКР по Чувашии, криминалистами и сотрудниками полиции злоумышленник был установлен и задержан. Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима.

К сожалению, подобных историй немало. В нынешнем ноябре в Чебоксарах задержан мужчина, который днем в одном из столичных магазинов подошел к двум незнакомым девочкам 10-ти и 11-ти лет и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. Мужчину задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.

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В этом году по всей России отмечен рост половых преступлений против детей. Потерпевшими за январь — июнь 2021 года признаны 6570 детей — на 12% больше, чем в прошлом году. Эти данные озвучили на состоявшейся в Москве межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по общественной безопасности. Также стало известно, что Верховный суд России не имеет возражений в отношении законопроекта об ужесточении (вплоть до пожизненного заключения) уголовной ответственности для ранее судимых педофилов за повторные преступления. Официальный отзыв ВС РФ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Один из авторов законопроекта — председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что в обществе периодически возникают предложения даже о возвращении смертной казни для педофилов. Но, по мнению экспертов, пожизненное лишение свободы — наказание более жесткое, чем смертная казнь. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного срока на аналогичные повторные преступления в отношении детей, не достигших 18 лет.