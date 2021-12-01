Водителей сурово наказывают за намеренно испачканные номера

Что не увидит камера видеонаблюдения, заметят стражи дорог…
Автовладельцы идут на разные ухищрения, чтобы стать незаметными для комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Пожалуй, самыми распространенными из них являются заляпанные грязью или снегом номера.
С такими невидимыми номерами передвигался по столице Чувашии автомобиль «Лэнд Ровер» жительницы Подмосковья. Когда экипаж отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары остановил автоледи, та, как и большинство водителей в подобных ситуациях, изобразила полное неведение — знать, мол, не знаю о нарушении. При этом от грязи, снега и реагентов пострадали именно регистрационные знаки иномарки, сам автомобиль выглядел намного опрятнее, что вряд ли можно считать чистой случайностью. Составлен материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ.
За аналогичное правонарушение будет привлечен к ответственности и водитель «Киа» с такой же «избирательно» испачканной машиной, остановленной инспекторами на чебоксарской улице.
Госавтоинспекция напоминает:
регистрационные знаки автомобиля должны быть чистыми и читаемыми — данный момент трактуется как исправность транспортного средства. Поэтому водитель и перед выездом, и в пути обязан обеспечить исправность авто, в том числе и чистоту номеров. Причем если номер заляпан грязью или снегом по естественным причинам, выносится предупреждение или штраф 500 рублей, а если специально — могут наказать по ч. 2 ст. 12.2 КоАП, которая предусматривает штраф уже 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.