Водителей сурово наказывают за намеренно испачканные номера

Что не увидит камера видеонаблюдения, заметят стражи дорог…

Автовладельцы идут на разные ухищрения, чтобы стать незаметными для комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Пожалуй, самыми распространенными из них являются заляпанные грязью или снегом номера.

С такими невидимыми номерами передвигался по столице Чувашии автомобиль «Лэнд Ровер» жительницы Подмосковья. Когда экипаж отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары остановил автоледи, та, как и большинство водителей в подобных ситуациях, изобразила полное неведение — знать, мол, не знаю о нарушении. При этом от грязи, снега и реагентов пострадали именно регистрационные знаки иномарки, сам автомобиль выглядел намного опрятнее, что вряд ли можно считать чистой случайностью. Составлен материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ.

За аналогичное правонарушение будет привлечен к ответственности и водитель «Киа» с такой же «избирательно» испачканной машиной, остановленной инспекторами на чебоксарской улице.