Сдать нормативы ГТО теперь можно и в ЧГУ

Попали не в кольцо, а точно в цель

Ранее в Чебоксарах проверить свои силы в выполнении нормативов поклонники здорового образа жизни могли только в ДЮСШ «Спартак». Теперь в ЧГУ имени И.Н. Ульянова появилась вторая площадка — филиал Центра тестирования ГТО.

Право сдать первый норматив на новенькой площадке получили чувашские баскетболисты — игроки «ЧГУ-Атланты» и «Чебоксарских ястребов». Они выполнили тест по стрельбе из электронного оружия.

«Чебоксары — один из первых городов страны, где начали работу современные центры тестирования ГТО. А коллектив Чувашского госуниверситета может гордиться тем, что еще в 2012 году в вузе возобновились соревнования по нормативам комплекса ГТО. У нас же в 2016 году открылась первая в городе спортивная студия по подготовке к сдаче нормативов. Наши студенты и сотрудники — активные поклонники комплекса ГТО. Совсем недавно еще 30 студентов получили заслуженные значки», — рассказал ректор ЧувГУ Андрей Александров.

Тестирование в новом филиале можно пройти по всем видам спорта, входящим в нормативы ГТО. Для этого будут задействованы практически все спортивные объекты Чувашского госуниверситета, а принимать «экзамены» будут преподающие в вузе профессиональные спортсмены.

КСТАТИ

26 центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» открыто сейчас в республике. Они работают в каждом муниципалитете Чувашии.