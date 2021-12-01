По требованию УФАС ООО «Строительная компания «Свет» вернет в бюджет 8,5 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии установило в действиях ООО «Строительная компания «Свет» факт недобросовестной конкуренции.

К такому выводу пришел Первый арбитражный апелляционный суд, а ранее и Арбитражный суд республики, признав законность решения и предписания Чувашского УФАС. В марте прошлого года Комиссия антимонопольного органа рассмотрела обращение ООО «ПСК «Империя» и признала в действиях ООО «СК «Свет» нарушение статьи 14.8 Закона о защите конкуренции. Общество в заявке на участие в электронном аукционе на капитальный ремонт здания поликлиники Ядринской центральной больницы указало недостоверную информацию об имеющемся опыте исполнения контрактов на требуемую сумму, позволившую принять участие и одержать победу в проводимой закупке. При добропорядочном поведении СК «Свет» не смогла бы принять участие в аукционе, а это позволило бы другим добросовестным участникам выиграть и получить прибыль, считают в антимонопольной службе.

Согласно предписанию антимонопольного органа, ООО «СК «Свет» необходимо перечислить в федеральный бюджет незаконный доход в размере более 8,5 миллиона рублей. Кроме того, общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа (100 тысяч рублей) за неисполнение этого предписания в срок.