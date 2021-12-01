За использование средств с найденной банковской карты грозит ответственность по ст. 158 УК РФ

Поражает наивность наших граждан, которые радуются, обнаружив чужие карты или забытые в общественных местах ценные вещи. Не радуйтесь, воспользоваться находкой не получится. А если получится — не удивляйтесь, обнаружив свою фотографию в СМИ, в разделе «Разыскивается».

Недавно в ОМВД России по г. Новочебоксарску после звонка своих подруг прибежала взволнованная горожанка. Если бы не знакомые, она и понятия бы не имела, что попала в криминальную хронику и «засветилась» по полной своим «шопингом» с чужой банковской картой. Потраченные 6 тысяч рублей 48-летняя женщина обязалась вернуть хозяйке карты в ближайшее время. Но уголовной ответственности по части 3 статьи 158 УК РФ избежать уже не получится.

Именно по этой статье был осужден на днях 37-летний любитель «халявы» из Чебоксар. Один выпивоха после обильных возлияний банковскую карту потерял, второй нашел и продолжил «банкет» практически по тому же маршруту: от магазинов с винно-водочной продукцией до круглосуточных баров. К моменту, когда владелец карты протрезвел и обратился в банк, чтобы перевыпустить электронное средство платежа, с его счета утекло более 8 тысяч рублей. Хорошо еще, что воришку долго искать не пришлось.

Бармен одного из заведений, куда обладатель чужой карты несколько раз заходил, чтобы купить спиртное и сигареты меньше чем на тысячу рублей, нажала на тревожную кнопку. Торговый работник описала мужчину, действия которого показались ей подозрительными, подъехавшим бойцам Росгвардии, и те оперативно задержали злоумышленника по приметам.

Бдительная работница даже сфотографировала банковскую карту, которой расплачивался незнакомец, чем очень помогла расследованию уголовного дела, — подозреваемый успел от чужой карточки избавиться. Правда, свою вину в краже он не отрицал и возместил причиненный ущерб потерпевшему в ходе расследования уголовного дела.

Как сообщила следователь ОП № 3 УМВД по г. Чебоксары Наталья Бусыгина, Ленинский районный суд города назначил чебоксарцу наказание в виде условного лишения свободы. Ранее, кстати, к уголовной ответственности подсудимый не привлекался…