В МВК «Экоцентр» антимонопольщиков встретили недружелюбно

Первый арбитражный апелляционный суд признал действия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашии при проведении внеплановой проверки в отношении ООО «МВК «Экоцентр» и саму проверку законными и правомерными.

В октябре 2019 года управление провело внеплановую выездную проверку ООО «МВК «Экоцентр» в рамках рассмотрения обращений одной из фирм и индивидуального предпринимателя. А они пожаловались на действия «Экоцентра» и другой коммерческой организации по ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по транспортировке ТКО и созданию преимущественных условий деятельности для указанной организации. В ходе проведения проверки сотрудники «Экоцентра» покинули свои рабочие места, препятствовали копированию документов на флеш-носители, а также унесли компьютер. Позже в помещениях общества была отключена электроэнергия.

«За воспрепятствование законной деятельности должностных лиц Чувашского УФАС России при проведении проверки ООО «МВК «Экоцентр» было привлечено судом к административной ответственности», — уточнила детали проверки начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко.