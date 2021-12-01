Планерка Главы: навести порядок в стоимости жилья и не допустить перебоев с теплом

Глава Чувашии потребовал разобраться со средней стоимостью квадратного метра жилья на рынке. Соответствующее поручение он дал на сегодняшней правительственной планерке.

О риске неосвоения средств, предусмотренных на обеспечение жильем многодетных семей с пятью и более детьми, предупредил республиканский Минстрой. Речь идет о Чебоксарском районе — неосвоенными могут оказаться 7,2 млн рублей (это три жилых помещения) и о Чебоксарах — здесь «зависли» 51,1 млн рублей (10 жилых помещений из 20). В связи с удорожанием жилья подрядчики не участвуют в аукционах, поясняют в администрации Чебоксарского района.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, себестоимость квадратного метра жилья составляет 29 тысяч рублей. Тогда как стоимость квадратного метра на аукционе, проведенном в Чебоксарском районе, составила 36627 рублей.

«Это намного выше. Давайте разберемся в кратчайшие сроки, где правда? Строители говорят, что цены маленькие, а они, оказывается, в 29 тысяч рублей укладываются. А 36 тысяч — это уже огромная рентабельность относительно 29 тысяч. Коллеги, дайте мне письменное объяснение по данной ситуации, и мы дальше будем думать, что делать», — потребовал Глава республики.

Олег Николаев напомнил — в этом году подобных объяснений были десятки. «По многим объектам мы принимали дополнительные решения, но в основном проводили организационные мероприятия с участием министров, вице-премьеров, и сам я лично участвовал, — сообщил он. — Практически все объекты мы довели до логического завершения. Буквально недавно работали над тем, чтобы состоялись торги по врачебным амбулаториям».

Без жилья, конечно, большие семьи не останутся. Как рассказал и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Владимир Максимов, по программе обеспечения жильем многодетных семей с пятью и более детьми приобретено 13 жилых помещений из 47.

На сегодня в стадии заключения контракты на приобретение 6 жилых помещений, объявлены аукционы на приобретение 26 жилых помещений, еще на два аукционы будут объявлены после завершения строительства индивидуальных домов. Кроме того, по поручению Главы Чувашии в этом году жилищные сертификаты впервые получили 10 детей-сирот и 9 многодетных семей, имеющих восемь и более несовершеннолетних детей. «Опыт этого года показал эффективность жилищных сертификатов. Люди приобретают жилье по своему выбору», — отметил Владимир Максимов.

На планерке также обсудили вопрос о долгах за топливно-энергетические ресурсы. В результате совместных действий правительства республики и администраций муниципалитетов просроченная задолженность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 16,1% (или на 466,1 млн рублей) и на 1 декабря составила 2 млрд 434,1 млн рублей. Несмотря на предоставленную финансовую поддержку, погашение просроченной задолженности за природный газ пока отстает от графика. На 1 декабря сумма невыполнения графика в целом по всем потребителям составила 220,8 млн рублей.

Олег Николаев поручил Минстрою, Минфину Чувашии, администрациям муниципалитетов совместно с теплоснабжающими организациями отработать вопросы погашения долгов. «Уже в уходящем году необходимо принять действенные меры по снижению задолженности. У нас такие возможности есть, — подчеркнул он. — Важно, чтобы мы поддерживали статус надежного партнера ресурсоснабжающих организаций, и, тем самым, могли и далее в позитивном ключе реализовывать с крупнейшими организациями страны совместные планы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства республики».

КСТАТИ