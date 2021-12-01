Чувашпотребсоюз в лидерах

Президиум Совета Центросоюза Российской Федерации подвел итоги Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за третий квартал 2021 года.

Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие розничной торговли, первое место за развитие общественного питания, первое место за развитие заготовительной деятельности, первое место за участие

в объединенных закупках, а также первое место за эффективное развитие отраслей деятельности среди потребсоюзов Приволжского федерального округа.

Надежда Антонова