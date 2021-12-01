Книга о народном храме духовности и культуры

В год 150-летия Национальной библиотеки Чувашской Республики наши краеведы и книголюбы получили великолепный подарок — второе, значительно дополненное издание монографии профессора Т.С. Сергеева «Храм мой — библиотека. История становления и развития Национальной библиотеки Чувашской Республики». Первое издание вышло в 1999 году.

Шесть глав монографии представляют все полтора века истории главной библиотеки Чувашии, за это время трижды переезжавшей, шесть раз получавшей новые наименования и новый государственный статус и всегда успешно выполняющей благородную культуросозидающую миссию.

Ценность нового исследования в том, что оно на множестве убедительных фактов раскрывает суть высокого предназначения библиотеки, реализуемого подвижничеством профессиональных сотрудников и читательского актива, который объединяет лучшую, самую креативную и граждански-совестливую часть нашей народной интеллигенции.

В качестве приложения в монографию включены воспоминания этих людей — ветеранов библиотеки, в том числе ее бывших директоров — заслуженного работника РСФСР, кавалера ордена «Знак Почета» А.А. Белоусовой, заслуженного работника РСФСР Л.В. Лебедевой, заслуженного работника ЧАССР Г.М. Черновой, а также читателей с многолетним стажем — видных ученых.

Перед мысленным взором читателя открывается эпоха просвещения, коренной модернизации Чувашии, в судьбе которой библиотеке важное место принадлежит по праву. До революции она духовно пробуждала чувашский народ, стремившийся к солнцу знания. Подробно показана деятельность в этот период таких зачинателей и организаторов библиотечного дела, как подвижники земской медицины С.М. Вишневский, Р.О. Зелинский, поэт и один из первых чувашских этнографов М.Ф. Федоров, купцы, меценаты Ф.М. Дряблов, Н.П. Ефремов.

После Октябрьской революции библиотека превращается в центр консолидации не только собственно библиотечного дела, но и всего многообразия культурной жизни, краеведения, познания истории, благодаря которому чуваши впервые в своей многовековой этнической истории осознавали себя носителями своеобразной этнокультуры, частью интернациональной культуры народов мира.

Показана и подвижническая просветительская работа библиотеки в годы военных испытаний, когда, по словам профессора Т.С. Сергеева, «верным другом патриота и защитника Родины становились книга, журнал, газета, агитационный плакат, печатное слово придавало людям душевную силу, стойкость и мужество».

Подробно освещен и послевоенный период истории библиотеки, когда она переехала в новое современное здание, число ее отделов выросло до шестнадцати, а книжный фонд превысил миллион экземпляров. Росту качества работы библиотеки способствовало повышение профессионализма ее сотрудников, получивших образование в лучших вузах Москвы, Ленинграда и Казани, а также деятельность общественного совета, в который входили авторитетные деятели науки и культуры.

В шестой главе, посвященной работе Национальной библиотеки на современном этапе, профессор Т.С. Сергеев раскрывает новый смысл самого контента «Национальная библиотека» с точки зрения ее задач в условиях модернизации общества при непременной необходимости сохранения и обогащения его этноисторической и этнокультурной традиции: «Название «Национальная» означает, что библиотека подчинена социальным, культурным и политическим задачам Чувашской Республики. Статус Национальной библиотеки выражается в усилении ее роли как наиболее полного хранилища национальной печати и литературы о Чувашии, активизации работы по созданию библиографии национальной печати, в превращении, с учетом местных условий, в центр текущей национальной библиографии, а также в становлении ее как методического центра по работе библиотек республики и регионов России с компактным проживанием чувашского населения. Термин «национальная» после реконструкции библиотеки стал относиться и к внешнему (архитектурному) облику здания: оно оказалось единственным в городе, оформленном в национальном стиле, с национальным колоритом и символами».

Растет значение Национальной библиотеки в качестве общественно-культурного центра — средоточения дел, вызывающих общественный резонанс. Библиотека превратилась и в значительный фактор научной жизни: здесь проходят научные форумы, сотрудники библиотеки сами защитили ряд научных диссертаций.

Конечно, главным делом, главной миссией благородного труда наших библиотекарей всегда было и навсегда останется воспитание любви к книге, а через нее и любви к культуре, которая призвана буквально спасти мир от эпидемии заполошного потребительского отношения к жизни.

Публичная презентация монографии «Храм мой — библиотека. История становления и развития Национальной библиотеки Чувашской Республики» состоится в январе 2022 года.

А.Н. Радиченко, кандидат исторических наук