«Богатыри» вернули должок красноярцам

Хоккейный клуб «Чебоксары» сыграл заключительные матчи выездной серии в первенстве ВХЛ против «Красноярских рысей». После неудач в двух играх противостояния подопечным Владимира Орлова нужно было побеждать.

В третьей встрече изначально все шло не по плану «богатырей» — из-за серьезного натиска хозяев и неудачной игры в обороне чебоксарцы по ходу матча проигрывали 2:3, но невероятная сила воли помогла нашим хоккеистам в итоге добиться победы со счетом 6:3! В заключительной игре голевой феерии на площадке не случилось — «богатыри» выиграли встречу со счетом 2:1 и увезли из Красноярска важные очки.

«Конечно, победа далась нам нелегко, но просто так нельзя обыграть никого», — поделился своим мнением после четвертой игры главный тренер «Чебоксар» Владимир Орлов.