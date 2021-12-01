«Богатыри» вернули должок красноярцам

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Хоккейный клуб «Чебоксары» сыграл заключительные матчи выездной серии в первенстве ВХЛ против «Красноярских рысей». После неудач в двух играх противостояния подопечным Владимира Орлова нужно было побеждать.
В третьей встрече изначально все шло не по плану «богатырей» — из-за серьезного натиска хозяев и неудачной игры в обороне чебоксарцы по ходу матча проигрывали 2:3, но невероятная сила воли помогла нашим хоккеистам в итоге добиться победы со счетом 6:3! В заключительной игре голевой феерии на площадке не случилось — «богатыри» выиграли встречу со счетом 2:1 и увезли из Красноярска важные очки.
«Конечно, победа далась нам нелегко, но просто так нельзя обыграть никого», — поделился своим мнением после четвертой игры главный тренер «Чебоксар» Владимир Орлов.

Опубликовано: 2 декабря 2021 г.


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